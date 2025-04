Manicure kauczukowy to rodzaj hybrydowego zdobienia paznokci, opierający się na bazie kauczukowej. Świetnie nadaje się do paznokci, które są problematyczne - cienkie, łamliwe, a także bardzo elastyczne i podatne na pęknięcia.

Reklama

Poza przezroczystymi bazami kauczukowymi na rynku są również dostępne bazy 2 w 1, czyli takie z dodatkiem koloru. Manicure z ich wykorzystaniem pozwala zaoszczędzić sporo czasu, bo wystarczy tylko pokryć zdobienie top coatem. Jak korzystać z bazy kauczukowej?

Spis treści:

Baza kauczukowa naturalnie nie zawiera prawdziwego kauczuku (czasem jedynie jego odpowiednik - poliizopren), ale imituje jego właściwości. Jest bardzo gęsta, dzięki czemu wolno się poziomuje i pozwala na nadbudowanie naturalnej płytki, wybudowanie perfekcyjnego górnego łuku, delikatne przedłużenie jej lub wyrównanie wszelkich niedoskonałości paznokcia, szczególnie bruzd.

Bazy kauczukowe dostępne z barwnikiem dodatkowo wyrównują koloryt płytki i sprawiają, że wygląda ona naturalnie i zdrowo. Baza kauczukowa z kolorem dodatkowo skraca czas stylizacji, bo nie ma potrzeby nakładania dodatkowego lakieru kolorowego, wystarczy sam top coat.

Największą zaletą manicure kauczukowego jest jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Tradycyjna baza hybrydowa jest z reguły twarda, co oznacza, że podczas uderzenia może odprysnąć. Jeśli masz miękkie i bardzo elastyczne paznokcie, zwykła baza może z nią nie współgrać i odspajać się od naturalnej płytki. Baza kauczukowa jest elastyczna, a więc doskonale pracuje z naturalną płytką. Dzięki temu niweluje się ryzyko odpryśnięcia, złamania czy pęknięcia.

Bazą kauczukową możesz również przedłużyć płytkę paznokcia i przywrócić mu idealny kształt. Poza tym, baza kauczukowa jest gęstsza od hybrydowej. Dlaczego to duży plus? Gęsta konsystencja sprawia, że trudniej zalać nią skórki - manicure jest prostszy i bardziej estetyczny.

fot. Manicure kauczukowy/Adobe Stock, natkinzu

Manicure kauczukowy wykonuje się dokładnie tak samo, jak klasyczny manicure hybrydowy z tą różnicą, że bazę hybrydową wymieniasz na bazę kauczukową (ją również należy utwardzić w lampie UV lub LED).

Manicure kaucz​ukowy krok po kroku :

Odsuń skórki i nadaj paznokciom odpowiedni kształt. Odtłuść płytkę paznokcia. Nałóż cienką warstwę bazy kauczukowej i utwardź w lampie LED 30 s. Następnie nałóż pierwszą warstwę kolorowego lakieru hybrydowego i utwardź w lampie. Z drugą warstwą koloru postępuj tak samo, jak z pierwszą. Następnie pomaluj paznokcie cienką warstwą top coatu i tak, jak w przypadku poprzednich warstw, utwardź w lampie. Jeśli wybierzesz bazę kauczukową od razu z kolorem, pomijasz krok 4 i 5.

Bazą kauczukową możesz też nieznacznie przedłużyć paznokcie. Najlepiej zrobić to na papierowym szablonie, dokładnie podkładając go pod naturalną płytkę. Pamiętaj, aby wolny brzeg nie był za gruby - powinien mieć grubość karty kredytowej.

Powiedzmy to raz, a dobrze: żadna metoda światłoutwardzalna, a zatem żele, hybrydy czy akrylożele, a także inne metody (np. akryl) nie niszczą naturalnej płytki paznokci. To, co może negatywnie wpłynąć na ich kondycję, to niewłaściwe wykonanie lub zdejmowanie stylizacji - agresywne używanie patyczka do skórek, cążek, pilnika czy frezarki.

Dodatkowo warto wspomnieć, że nie trzeba robić sobie przerw od noszenia hybrydowych stylizacji. Powiedzenie, że naturalna płytka "musi pooddychać" jest błędne. Paznokcie nie mają "płucek", są martwą tkanką, w której nie występuje wymiana gazowa. Całe natlenienie i wszystkie składniki odżywcze dostają one od strony łożyska, a więc od wewnątrz. Baza kauczukowa więc nie niszczy paznokci, jeśli jest poprawnie nałożona i zdjęta.

fot. Baza kauczukowa/Adobe Stock, murika

Baza kauczukowa kosztuje około 35 złotych. Współpracują z nią wszystkie lakiery hybrydowe. Za pojedynczy kolor zapłacisz około 20 złotych. Bazy i lakiery kauczukowe ma w swojej ofercie prawie wszystkie marki produktów do paznokci, m.in. Claresa, Neonail czy Semilac.

Jeśli chcesz wykonać manicure kauczukowy u stylistki, zapłacisz za niego tyle samo, co klasyczny manicure hybrydowy - ok. 90-120 złotych, w zależności od salonu.

Na podstawie artykułu Małgorzaty Machnickiej, opublikowanego pierwotnie 19.03.2020.

Reklama

Czytaj także:

Dlaczego na paznokciach są zapowietrzenia?

Najpopularniejsze kształty paznokci

Dlaczego paznokcie się łamią?