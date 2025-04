Kolorowe lakiery królują latem na kobiecych paznokciach. Połączenie różu z bielą czy niebieskiego z fioletem to tylko niektóre z propozycji, z których możesz skorzystać, bo kreatywność nie ma tutaj granic. Im więcej barw na paznokciach tym lepiej. Przecież, w tej porze roku nie obowiązują żadne reguły. Najważniejsza jest zabawa i efekt końcowy, jaki uzyskasz na swoich paznokciach. Marka NeoNail podążając tym tropem, stworzyła serię dwunastu lakierów hybrydowych, które zmieniają kolor na paznokciach pod wpływem zmiany temperatury.

Inna temperatura to inny odcień

Blue Lagoon, Tequila Sunrise czy Mohito, to już nie tylko nazwy przepysznych koktajli, ale również zaskakujące kolory lakierów do paznokci. Od dziś nazwy te kojarzyć ci się będą z marką NeoNail, a właściwie ze specjalnie przygotowaną przez nich kolekcją dwunastu lakierów hybrydowych Thermo Color.

Inspirowane nazwami drinków lakiery nie tylko zaskakują szałowymi kolorami, ale również tym, że zmieniają się pod wpływem temperatury. Dzięki temu, inny efekt będziesz podziwiać w dzień, a inny wieczorem, gdy zrobi się chłodniej.

Można śmiało powiedzieć, że lakiery hybrydowe Thermo Color dostosowują się do otoczenia. Zmieniają się w temperaturze 30 stopni Celsjusza (czyli w temperaturze bliskiej twojemu ciału), a nawet podczas jedzenia lodowych deserów, kiedy ochładza się twój organizm. Ale to nie wszystko, bo w kontakcie z wodą czy pod wpływem temperatury powietrza, a także dotknięcia szklanki powstaje ten sam efekt. Ważna jest tutaj także długość płytki paznokcia, im jest dłuższa tym większa różnica w cieniowaniu. Już nie znudzisz się swoim kolorem na paznokciach, bo za każdym razem będzie wyglądał on zupełnie inaczej.

Dwanaście szałowych kolorów

Kolekcja NeoNail to fascynująca mieszanka najlepszych kolorów i nazw drinków, po które warto sięgnąć.

Cosmopolitan – to połączenie pomarańczy i szczypty żurawiny, charakterystycznych kolorów lata.

Mohito – mięta i limonka w jednym zestawie, idealne połączenie na słoneczne dni.

Tequila Sunrise – żółć i pomarańcz, czyli zachód słońca na twoich paznokciach.

Caipirinha – wiele odcieni limonki, czyli skórka i miąższ razem.

Blue Heaven – odcień niebieskiego przywołujący na myśl głębię oceanu.

Black Russian – dla osób lubiących klasyczną czerń i biel, połączenie dwóch przeciwnych żywiołów.

Green Lantern – kolor morski w połączeniu z owocem limonki.

Woo Woo – odcień brzoskwini i śliwki, czyli miks owocowy.

Purple Bunny – to już nie tylko jagodowy koktajl, a jagodowe paznokcie.

Purple Rain – fiolet i granat, jako jeden kompan.

Blue Lagoon – sen o błękitnej lagunie, czyli połączenie błękitu i fioletu.

Twisted Pink – róż i biel w stonowanych odcieniach.

Czy już wiesz, który z koktajli NeoNail chciałabyś zobaczyć na swoich paznokciach?

