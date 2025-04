Latem 2025 nadchodzi świeży, soczysty trend w manicure, który rozświetli twoje dłonie - Glazed Matcha Nails. Te paznokcie to esencja francuskiej klasyki i szyku - ich kolor jest stonowany i minimalistyczny, ale jednocześnie cała stylizacja prezentuje się niezwykle elegancko. Pasuje do każdej stylizacji oraz każdej długości płytki. Będzie to jeden z najgorętszych wyborów sezonu.

Glazed Matcha Nails - najmodniejszy manicure latem 2025

Glazed Matcha Nails to najnowsza odsłona kultowego efektu "glazed donut", który podbił paznokciowe trendy za sprawą subtelnego połysku i perfekcyjnie wygładzonej płytki. Tym razem jednak zamiast klasycznej bieli czy nude, do gry wchodzi delikatna zieleń, inspirowana jednym z najmodniejszych napojów - matchą.

To manicure, który łączy w sobie: lekkość, naturalność i odrobinę koloru, który nie przytłacza. Paznokcie Glazed Matcha są subtelne, ale absolutnie nie nudne. Przezroczysta zielonkawa poświata wygląda niczym szkło zanurzone w promieniach słońca - miękko odbija światło, wysmukla palce i nadaje dłoniom zupełnie nowego, świeżego wyglądu.

To dobry wybór dla fanek minimalizmu z twistem - bo choć są subtelne, nie da się przejść obok nich obojętnie.

Jak zrobić Glazed Matcha Nails?

Wcale nie musisz iść do salonu, by uzyskać efekt Glazed Matcha Nails - ten manicure z powodzeniem zrobisz samodzielnie w domu. Potrzebujesz tylko kilku odpowiednich produktów i chwili cierpliwości. Kluczem do sukcesu jest połączenie pastelowej zieleni z rozświetlającym topem, który nadaje paznokciom charakterystyczny, szklisty połysk.

Potrzebujesz:

bazy pod lakier,

lakieru w odcieniu pastelowej zieleni,

opalizującego top coatu,

opcjonalnie: puder do efektu glazed.

Krok po kroku:

Przygotuj paznokcie - opiłuj płytkę, wyrównaj, odsuń skórki i nałóż bazę. Nałóż cienką warstwę pastelowej zieleni - możesz nałożyć jedną lub dwie warstwy, w zależności od upragnionego efektu. Dodaj efekt "glazed" - użyj topu z delikatnym połyskiem lub wetrzyj pyłek opalizujący. Zabezpiecz wszystko top coatem. Gotowe!

Inspiracje na manicure Glazed Matcha

Glazed Matcha Nails to trend, który możesz nosić na wiele sposobów - od minimalistycznych wersji po błyszczące stylizacje z dodatkiem zdobień. Ta delikatna zieleń z połyskiem pasuje do każdej długości paznokci i świetnie komponuje się z modnymi detalami.

Klasyczny manicure Glazed Matcha

To najprostsza, a jednocześnie najbardziej elegancka wersja tego trendu. Delikatny, pastelowy odcień zieleni z opalizującym topem. Idealny na co dzień - lekki połysk, który wygląda świeżo i elegancko, pasuje do każdej stylizacji.

Glazed Matcha Ombre Nails

Połączenie mlecznego nude z delikatnym przejściem w zielony połysk to propozycja dla kobiet, które kochają efekt ombre. Glazed Matcha w w tej wersji wygląda bardzo artystycznie i doskonale prezentuje się na dłuższych paznokciach. Wyjątkowy efekt w eleganckim i kobiecym stylu.

Glazed Matcha French

Francuski manicure z nutą nowoczesności. Zamiast klasycznych białych końcówek - matchowa zieleń. Ten kolor pięknie kontrastuje z odcieniem nude. Całość wykończona połyskującym topem wygląda nietuzinkowo.

