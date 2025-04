Tom Bachik, ulubiony stylista paznokci gwiazd (z jego usług korzystają m.in. Selena Gomez, Jennifer Lopez, Margot Robbie, Camila Cabello i Anne Hathaway), co chwila dostarcza nam nowy, wspaniały pomysł na manicure. To on stoi za alien nails — paznokciami z krystaliczną końcówką, tuxedo nails — eleganckim, czarno-białym mani oraz chai latte nails, który jest hitem na jesień 2023. Stylista w ostatnim czasie stworzył też jeszcze jeden gorący projekt — naked disco nails — paznokcie z ultra połyskiem.

Paznokcie naked disco są modne nie bez powodu. Pięknie lśnią, wyglądają bardzo efektownie i są bardzo wszechstronne. Sprawdzą się nie tylko na wieczorne wyjścia, randkę, świąteczne spotkania, czy imprezę sylwestrową — będą też wspaniałym uzupełnieniem codziennych stylizacji.

Podstawą w naked disco nails jest neutralna baza. Może być brzoskwiniowa, nude, jasnoróżowa lub mleczna. Następnie płytkę pokrywa się brokatowym lakierem lub nakleja małe cyrkonie.

Stylizacja naked disco dobrze wygląda na każdym kształcie i każdej długości płytki. Działa zarówno na krótkich, jak i długich paznokciach: migdałkach, kwadratowych i trumienkach tzw. ballerina nails.

Jeśli zachwyciłaś się spektakularnym manicure naked disco, z pewnością ucieszy cię fakt, że jest bardzo łatwy do wykonania. Wszystko, co będzie ci potrzebne to baza, lakier w neutralnym odcieniu (jasny róż, mleczny, nude), bezbarwny lakier z drobinkami lub cyrkonie do paznokci.

Naked disco nails krok po kroku

Wytnij skórki, nadaj paznokciom pożądany kształt oraz odpowiednią długość. Pokryj płytkę bazą. Pomaluj paznokcie wybranym lakierem w neutralnym kolorze. Gdy wyschnie, pomaluj brokatowym lakierem. Dla lepszego efektu możesz nałożyć dwie warstwy. Poczekaj tylko, aż pierwsza dokładnie wyschnie. Jeśli chcesz nakleić cyrkonię, nałóż małą kroplę bazy hybrydowej lub specjalnego kleju do ozdób, a następnie zaaplikuj w to miejsce kryształek. Upewnij się, że idealnie przylega do paznokcia i utwardź w lampie. Na koniec zabezpiecz stylizację topem nawierzchniowym omijając cyrkonie.

