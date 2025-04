Każda z nas chciałaby czasem zabawić się w manicurzystkę. Z naszymi radami wykonacie boski manicure, którego będą Wam zazdrościć koleżanki. Do wyboru macie trzy wzory - marynarski look, kwiatowe akwarele i kwiaty w stylu lat 60.

MARYNARSKIE INSPIRACJE

fot.Essie/kolaż Polki.pl

Narzędzia: trzy kolory lakierów do paznokci, przyrząd do robienia kropek

Na wszystkie paznokcie nanieś dwie warstwy białego lakieru. Mały palec - zanurz końcówkę przyrządu w granatowym lakierze i stwórz kropki. Palec serdeczny - używając czerwonego lakieru namaluj dwa paski na paznokciu. Palec środkowy - używając granatowego lakieru namaluj pasek koloru po przekątnej. Palec wskazujący - zacznij od namalowania przekątnego paska używając czerwonego lakieru. Powtórz ten krok w przeciwnym kierunku, tak by uzyskać kształt litery "V". Po wyschnięciu lakieru namaluj pionową linię odcieniem granatowym. Kciuk - nanieś warstwę granatowego lakieru, a następnie zanurz koncówkę przyrządu w białym lakierze i stwórz kropki. Na koniec nanieś warstwę lakieru nawierzchniowego.

Wskazówki:

Użyj taśmy klejącej w celu uzyskania idealnych linii.

AKWARELOWE KWIATY

fot.Essie/kolaż Polki.pl

Narzędzia: cztery kolory lakierów do paznokci, pędzelek do zdobienia, mały kawałek folii aluminiowej, miseczka, zmywacz do paznokci

Na wszystkie paznokcie nałóż dwie warstwy białego lakieru i pozostaw do wyschnięcia Na kawałku folii aluminiowej umieść kilka kropli niebieskiego lakieru. Zamocz pędzelek w zmywaczu, a następnie w kroplach lakieru. Delikatnie dotknij pędzelkiem każdy paznokieć, tworząc małe bukiety kwiatów. Powtórz, używając odcienia fioletowego starając się dotykać pędzelkiem pomiędzy odcieniem błękitnym, aby stworzyć efekt rozmytej akwareli. Powtórz krok 3, używając brzoskwiniowego lakieru. Dla idealnego wykończenia nanieś warstwę lakieru nawierzchniowego.

Wskazówki:

Aby uzyskać przestrzenny efekt pozostaw niewielkie przestrzenie pomiędzy kolorami.

Namaczanie pędzelka w zmywaczu daje efekt rozmytego koloru

KWIATY W STYLU LAT 60.

fot.Essie/kolaż Polki.pl



Narzędzia: trzy kolory lakierów do paznokci, dwustronny przyrząd do robienia kropek, folia aluminiowa

Nanieś dwie warstwy odcienia turkusowego lakieru na wszystkie paznokcie. Na kawałku folii aluminiowej umieść kilka kropli białego lakieru. Następnie zanurz w nim grubszy koniec przyrządu do robienia kropek. Stwórz 5 kropek imitujących płatki kwiatów. Stwórz 2 lub 3 takie wzory na każdym paznokciu. Na kawałku folii aluminiowej umieść krople czarnego lakieru. Następnie zanurz w nim mniejszy koniec przyrządu do robienia kropek. Stwórz kropki w środku każdego kwiatka. Na koniec nanieś warstwę lakieru nawierzchniowego

Wskazówki:

Upewnij się, ze kwiaty nie nachodzą na siebie

Na podstawie materiałów prasowych Essie



