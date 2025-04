Jaki manicure będzie modny w nadchodzącym letnim sezonie? Wybrałyśmy 6 największych trendów z Instagrama, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Tęczowy french w pastelowych barwach



Przede wszystkim tego lata pokochamy na nowo french - ale w zupełnie innym wydaniu. Tęczowy french w pastelowych barwach to idealny manicure na tę porę roku. Doskonale będzie pasował do najmodniejszych stylizacji sezonu - szczególnie jeansów i hitowego letniego koloru - błękitu.

Ombre na paznokciach

Wraca również ombre na paznokciach - również w takiej delikatnej wersji. Możesz je w bardzo prosty sposób zrobić w domu! Wystarczą do tego dwa lub trzy kolory pastelowych lakierów, gąbeczki oraz top coatu do pociągnięcia swojego dzieła, by je utrwalić.

Neonowe paznokcie

Jeśli wolisz mocniejszy kolor na paznokciach, zamiast delikatnych pasteli wybierz wyraziste neonowe barwy. Te jednak też nosimy inaczej niż zwykle, bo... w matowym wykończeniu. Te połyskujące doskonale nadają się na co dzień, ale takie wydanie świetnie uzupełni również i wieczorowe stylizacje.

Azteckie wzory

Latem króluje również styl boho, a wraz z nim na salony powracają także azteckie wzory. Nie bój się przesadzić, bo świetnie wyglądają w każdym wydaniu. Beż, biel i turkus to połączenie, które zawsze doskonale się sprawdza. Spokojnie możesz przemycić także trochę blasku - na przykład w postaci złota lub srebra.

Długie paznokcie stiletto



Kolor to jedno, ale warto pamiętać, że kształt paznokci również się liczy! Latem 2020 stawiamy przede wszystkim na długie paznokcie stiletto. Chociaż z początku wyglądają nieco przerażająco, gwarantujemy, że zakochasz się w tym, jak wyglądają na dłoniach.

Komiksowe i pop-artowe wzory

Nie zapominaj także o zdobieniach, ale cyrkonie i kryształki lepiej zostaw w szufladzie. W tym sezonie królują komiksowe i pop-artowe wzory w stylu Andy'ego Warhola. Mocny wzór dla kobiet, które nie boją się kolorów!

