Choć trendy w stylizacji paznokci nie zmieniają się co miesiąc, a raczej co sezon, nie da się nie zauważyć, że w konkretnych miesiącach w salonach beauty dominuje kilka trendów. W kwietniu będziemy nosić przede wszystkim french manicure, ale nie w takim klasycznym wydaniu. Nie zabraknie też pasteli i koloru, który absolutnie skradł serca całej branży paznokciowej.

Najmodniejszy lakier na kwiecień 2025: maślany kolor

Maślana żółć to zdecydowanie hit tej wiosny! To także kolor roku według marki Dulux. Ciepły, pastelowy odcień, który przypomina delikatne promienie słońca, to tak naprawdę mocno rozbielony żółty. Można go nosić solo lub w połączeniu z delikatnym wzorem - na przykład białymi kwiatkami lub złotymi detalami. W tym sezonie znów na topie są stokrotki i zdobienia akwarelowe.

Maślany kolor pięknie prezentuje się zarówno w błysku, jak i w macie. Oprócz niego oczywiście nie zabraknie w tym sezonie innych pastelowych odcieni, w szczególności miętowego, liliowego oraz pudrowego różu.

fot. Najmodniejszy lakier na kwiecień 2025: maślany kolor/Adobe Stock, yanakoles

French ze zdobieniem to mocny trend na kwiecień

Klasyczny french nigdy nie wyjdzie z mody, nawet jeśli w konkretnych sezonach będzie nieco się zmieniał. Tej wiosny na pewno nie zabraknie eleganckiej końcówki w kolorze białym lub pastelowym, ale zdecydowanie króluje french ze zdobieniem.

O co chodzi? Po namalowaniu białej końcówki dodajemy jeszcze jeden akcent - najczęściej są to panterka, zeberka albo kwiaty. Tak "udekorowany" french manicure wygląda ciekawie i zdecydowanie wyróżni cię z tłumu.

fot. French ze zdobieniem: trend na kwiecień 2025/iStock by Getty Images, natalija_brenca

Satin cat eye króluje w trendach na kwiecień 2025

Zdobienie cat eye, czyli tzw. efekt kociego oka, to trend popularny od wielu sezonów, ale tej wiosny dotarł do nas w odświeżonej wersji. Zamiast malować efekt na ciemnej podstawie (np. na czarnym lakierze), nakładamy kolor bezpośrednio na żel lub na białą podstawę.

W lakierach typu satin cat eye drobinki inaczej się rozkładają, dzięki czemu tworzy się niezwykły efekt. Dodatkowo możesz go wzbogacić ciekawym wzorem - w tym roku mamy cały wachlarz przeróżnych magnesów, dzięki którym możesz stworzyć metaliczne serduszko, delikatne przejście gradientowe albo nawet połyskującą końcówkę frencha lub zdobienie double french manicure.

fot. Satin cat eye: trend na kwiecień 2025/Adobe Stock, Sviatlana Barysevich

French z gradientem i gotowe naklejki

French z gradientem lub tzw. frombre to hit od wielu lat, ale obecnie idziemy jeszcze dalej. W tym sezonie zdecydowanie na podium stoją gotowe naklejki z lekko rozmytym frenchem, który jednak nie pokrywa całej końcówki paznokcia, ale tworzy jedynie zarys.

Takie naklejki mają jedną wadę - nie zawsze pasują do każdej płytki, czasem bywają za wąskie, za szerokie lub ich końcówka nie pasuje do wolnego brzegu paznokcia. Niemniej jednak to bardzo ciekawy dodatek - takiego efektu nie da się praktycznie zrobić samodzielnie, malując ręcznie.

fot. French z gradientem i gotowe naklejki/YouTube @mardysnailshop

