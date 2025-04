Naklejek do paznokci nie da się nie lubić. Dzięki nim w kilka minut możemy wyczarować niezwykle oryginalny manicure, nawet jeśli nie mamy żadnych zdolności plastycznych. Co więcej, możemy zrobić go same w domu bez niczyjej pomocy. Jeśli mamy zadbane paznokcie, naklejki powinny trzymać się na nich około tygodnia.

Spośród wszystkich najnowszych kolekcji wybrałyśmy dla was 12 najciekawszych propozycji. Są wśród nich te w zwierzęce wzory, z metalicznym połyskiem, w kratę lub z motywem koronki.

