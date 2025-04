W tym sezonie w manicure dozwolone jest niemal wszystko. Na paznokciach nosimy modne tej wiosny biele i beże, róże i czerwienie oraz ciemniejsze kolory - fiolet, granat, czerń. Tej wiosny liczy się nie tyle odcień co wykończenie. Hitem są matowe i perłowe lakiery!

Reklama

To co jest zupełną nowością to to, że metaliczne lakiery przestają być zarezerwowane tylko na wieczór i śmiało możemy ich używać na co dzień. Nie tylko zastąpią biżuterię, ale pięknie podkreślą opaleniznę! Wśród niestandardowych odcieni pojawia się niebieski w kolorze starych, znoszonych jeansów. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej kolorów!

Reklama

Więcej o modnym manicure:

Wielki powrót perłowych lakierów

Najlepsze odżywki do paznokci

Ten rodzaj frencha jest najmodniejszy!