Niewiele z nas może pochwalić się pięknymi, mocnymi paznokciami. Na ich stan, podobnie jak na stan włosów, wpływa codzienna dieta, stres i to jak je pielęgnujemy. Poza suplementowaniem się od środka, powinniśmy zadbać o paznokcie również z zewnątrz. I wtedy z pomocą przychodzą odżywki do paznokci. Co powinna zawierać?

Przede wszystkim prowitaminę B, witaminę A i E, ceramidy, krzemionkę i żelazo. Odżywki nie tylko wzmacniają płytkę, ale mogą również stymulować wzrost paznokci, rozjaśniać przebarwienia i nawilżać. Pamiętajcie, aby nakładać odżywkę zawsze przed pomalowaniem paznokci, stworzycie dzięki niej film ochronny, który sprawi, że paznokcie nie będą się odbarwiać. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie wybrane przez nas produkty. Macie swój ulubiony?

