Trendy w manicure zmieniają się co sezon tak samo jak w makijażu, fryzurach czy modzie. Niestety, tak jak w każdej wyżej wymienionej dziedzinie, nie wszystkie tendencje nadają się do naśladowania. Zapytałam koleżanek z redakcji o to, jaki kolor lakieru do paznokci lubią najmniej. Okazało się, że nasze przemyślenia są zbieżne...

Same mamy po kilkadziesiąt różnych odcieni lakierów, ale nie oszukujmy się, i tak każda z nas używa tylko tych ulubionych. Po co nam żółty czy brązowy lakier, który niemal na każdej dłoni będzie wyglądał po prostu nieestetycznie? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie 6 najbrzydszych kolorów lakierów do paznokci. Podejrzewamy, że się z nami zgadzacie...

