Gdy wiosenne słońce budzi naturę do życia, twój manicure też zasługuje na dodanie mu świeżości. Icy blue przyciągnie cię swoim pastelowym, lodowym odcieniem i sprawi, że zapragniesz mieć go na swoich paznokciach. Odkryj najlepsze inspiracje i dowiedz się, co takiego skrywa się w tym kolorze.

Dlaczego lodowy błękit to hit sezonu?

Zima zostaje w tyle, ale niektóre jej akcenty pozostaną z nami na dłużej – zwłaszcza jeśli chodzi o modne paznokcie. Icy blue to zdecydowanie nie jest zwykły odcień błękitu. Łączy on lekkość wiosennych pasteli z wyrafinowanym, zimnym tonem.

Co jeszcze go wyróżnia?

Pasuje do każdego typu urody . Podkreśla jasną karnację, ale pięknie komponuje się też z opalonymi dłońmi.

. Podkreśla jasną karnację, ale pięknie komponuje się też z opalonymi dłońmi. Doskonały odcień na przełom sezonów. Przypomina kryształowy lód topniejący w pierwszych promieniach wiosny .

. Minimalistyczny, ale efektowny . Jest też doskonałą bazą do różnych zdobień.

. Jest też doskonałą bazą do różnych zdobień. Pasuje do pastelowych czy neutralnych stylizacji i pięknie kontrastuje z mocniejszymi barwami , np. z granatem czy czernią.

, np. z granatem czy czernią. Współgra z biżuterią w odcieniach srebra i bieli, podbijając chłodny efekt.

Icy blue nails – inspiracje na wiosenny manicure

Klasyczny lodowy błękit

Lubisz proste, ale efektowne stylizacje? Klasyczny Icy blue to wybór, który niezależnie od kształtu paznokci i ich długości, zawsze będzie prezentował się elegancko.

Baby Boomer w odcieniu Icy blue

Dzięki takiemu zdobieniu lodowy błękit płynnie przechodzi w transparentną lub mleczną bazę. To bardzo elegancki efekt, wpływa na to, że dłonie prezentują się smuklej i bardziej zadbanie.

Icy Blue z brokatem i błyszczącą bazą

Poprzez przeplatanie brokatu z gładką, ale błyszczącą baza zyskujemy zachwycający efekt. Z jednej strony mamy głębię i dynamiczny wygląd, który przyciąga wzrok, a z drugiej efekt tafli lodu, która odbija światło.

