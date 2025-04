Ostatnio pojawia się coraz więcej nowych wiosennych trendów, które zaskakują swoją wyjątkowością. Jednym z nich są mydlane paznokcie. Ten delikatny manicure to połączenie elegancji z prostą formą – choć minimalistyczny, zdecydowanie zasługuje na uwagę.

Czym są mydlane paznokcie?

Efekt „mydlanych paznokci” charakteryzuje się przezroczystą, lekko błyszczącą warstwą, która przypomina powierzchnię mydła lub taflę wody.

Taki manicure często ma delikatnie opalizujący połysk, co nadaje mu unikalny, lekki look. Paznokcie wyglądają na zadbane, a efekt jest na tyle uniwersalny, że dopasuje się do każdej stylizacji.

Ten manicure sprawdza się na każdą okazję, doskonale komponując się zarówno z eleganckimi, jak i codziennymi outfitami. To zupełnie inny trend niż manicure french z brokatem - mydlane paznokcie dają subtelniejszy efekt z lekkim połyskiem. Dlatego ta propozycja przypadnie do gustu w szczególności osobom, które cenią sobie minimalistyczne stylizacje paznokci.

Jak stworzyć soap nails?

Soap nails to idealna propozycja dla tych, którzy nie chcą spędzać godzin na skomplikowanej stylizacji.

Nie potrzebujesz zaawansowanych umiejętności, a jedynie kilku produktów, by stworzyć paznokcie jak wprost z salonu.

Jak wykonać mydlane paznokcie krok po kroku:

Przygotowanie paznokci: dokładnie usuń stary lakier, opiłuj płytkę. Aplikacja bazy: nałóż bazę ochronną, równomiernie ją rozprowadź. Nałóż przezroczysty lakier: jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywny efekt, nałóż dwie warstwy. Nadanie efektu połysku: nałóż błyszczący top coat. Ciesz się najmodniejszymi paznokciami tego sezonu!

fot. Delikatne mydlane paznokcie/ Adobe Stock, New Africa

