Moon manicure (księżycowy manicure) to jeden z tych trendów, które powracają na szczyt co kilka sezonów. Na czym polega? To nic innego jak połączenie dwóch kolorów lakierów w proporcjach 2/3, przy czym granica między odcieniami jest półokrągła (stąd jego nazwa).

Co ciekawe, to trend, który ma niemal 100-letnią tradycję! Czy wiedziałyście, że moon manicure nosiły kobiety już w latach 20. XX wieku? Wtedy najczęściej w duecie czerwono, różowo lub beżowo białym (wtedy razem z biało zaznaczoną końcówką). Tak pomalowane paznokcie miała m.in. Joan Crawford w filmie „Uwięzieni" z 1934 roku, w którym gra obok Clarka Gable.

Kilkadziesiąt lat później, jego największą miłośniczą była modelka i aktorka Dita Von Teese - lansowała go na każdej większej imprezie w wersji krwiście czerwonej.

Jak wykonać moon manicure krok po kroku?

To jeden z tych trendów, który jest możliwie prosty do wykonania. Potrzebujesz tylko dwóch wybranych kolorów lakierów, bazowego lakieru i top coat'u. Jeśli wiesz, że brak ci odpowiednich umiejętności, a cierpliwość nie jest twoją najmocniejszą stroną to możesz skorzystać z przyklejanych, wyciętych na półokrągło szablonów (kupicie je w niektórych drogeriach i w większości profesjonalnych sklepów dla stylistek paznokci).

Moon manicure krok po kroku:

Zaczynamy od odtłuszczenia paznokci i nałożenia odżywki Następnie całą płytkę paznokcia pokrywamy dwiema warstwami wybranego lakieru (daj pierwszej warstwie 5 minut na wyschnięcie) Pozostawiając półokrągłą podkówkę, pomaluj paznokcie drugim kolorem lakieru - to kluczowa kwestia, musisz zdecydować jak szeroka i wysoka będzie część z mniejszą ilością koloru (dla wersji z szablonami: posługując się pęsetką naklej na dolne części paznokci półokrągłe naklejki) Poczekaj aż lakier przeschnie (dla wersji z szablonami: bardzo powoli i delikatnie posługując się pęsetką odklej naklejki) Kiedy jesteś pewna, że paznokcie wyschły, pomaluj je nabłyszczającym top coat'em

Gotowe!

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Au Jour Le Jour

Jak zestawiać kolory w moon manicure?

Kolory możesz zestawiać na zasadzie kontrastu, ale zawsze w tym samym nasyceniu - pastele z pastelami, a neonowe odcienie z neonami. Świetnie wygląda też połączenie intensywnych barw ze złotem lub srebrem - osiągniesz wtedy bardziej wieczorowy look. Warto dodać też odrobinę bieli - manicure zyska na świeżości.

Warto podkreślić, że nie wszystkie paznokcie musisz pomalować w ten sposób. Możesz wybrać tylko jeden lub dwa - taka wersja ma tę zaletę, że jest o wiele szybsza do wykonania. W takiej odsłonie resztę paznokci pokryj modnym, brokatowym lakierem.

