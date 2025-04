Zdobienia akwarelowe na paznokciach wydają się czaso- i pracochłonne, ale w rzeczywistości ich wykonanie nie zajmuje dużo czasu, a wygląda doskonale. Prezentują się cudnie zarówno na wszystkich paznokciach, jak i jako akcent na jednym lub dwóch. Jak wyglądają i jak je wykonać?

Jeśli chcesz sięgnąć po zdobienia akwarelowe, masz naprawdę sporo możliwości. Przy pomocy farbek możesz stworzyć piękne i naturalistyczne kwiaty. Motyw florystyczny to najpopularniejszy i najczęściej wybierany typ zdobienia akwarelowego w salonach. Delikatne kwiaty doskonale pasują do jasnych, pastelowych odcieni. Idealnie uzupełniają także trend clean girl nails, jeśli postawisz na niewielkie, minimalistyczne akcenty.

Przy pomocy akwareli możesz także poszaleć na wiele innych sposobów. Popularne są także motywy owocowe. Szczególnie wiosną i latem na paznokciach królują wiśnie i czereśnie, borówki, a także soczyste arbuzy oraz owoce cytrusowe.

Akwarele dają także możliwość namalowania na paznokciach zwierząt, postaci z bajek czy krajobrazów. Idealnie nadają się także do luźnych "szlaczków" i efektu smokey. Możesz je dowolnie łączyć także z technikami żelowymi, np. mocno napigmentowanymi paint gelami, które uzupełnią całość. Delikatne wzory bardzo lubią się przykładowo z czarnymi cienkimi liniami.

Ten typ zdobienia doskonale sprawdza się także jako dodatek do babyboomera oraz do delikatnego, pastelowego ombre.

fot. Akwarela na paznokciach/archiwum prywatne, Kinga Olchowy, @bonjour.pazur

Nie istnieją specjalne akwarele przeznaczone do paznokci, choć marketingowo na pewno miałoby to duży potencjał. W rzeczywistości jednak do zdobień świetnie sprawdzają się akwarele kupione w sklepach dla plastyków. Możesz także wybrać się do sklepów z różnościami (Action, Tedi, Pepco) i wybrać tańszą wersję na początek. W ten sposób sprawdzisz, czy ten rodzaj nailartu jest rzeczywiście dla Ciebie i nie wydasz fortuny.

fot. Akwarela pięknie wygląda zarówno w błysku, jak i macie/archiwum prywatne, Kinga Olchowy, @bonjour.pazur

Pędzelki do akwareli

W zdobieniach akwarelowych jeszcze ważniejsze niż same farbki są pędzle. Powinny być miękkie i łatwo uginać się pod naciskiem (w żargonie stylistek dobry pędzel "tańczy"). Pamiętaj też, aby pędzle do farb używać tylko do farb, a do metody żelowej mieć osobne.

Do akwareli potrzebujesz 2 cienkich pędzelków o różnej długości włosia oraz jednego grubszego, w kształcie żądła. Najczęściej są one nazwane "aquarelle". I o ile w przypadku akwareli możesz postawić na oszczędność, o tyle tanie pędzle mogą utrudnić ci start w przygodzie z farbkami.

fot. Akwarele na paznokciach to nie tylko kwiaty/iStock by Getty Images, Galina Kiseleva

Najważniejsze w zdobieniu akwarelowym jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Wykonaj manicure hybrydowy lub przedłużanie żelowe, a następnie pokryj paznokcie jasnym lakierem - może to być biały, błękitny lub pudrowy róż. Możesz również dowolnie eksperymentować i szukać swojego ulubionego odcienia.

Utwardzony lakier pokryj dobrej jakości matowym top coatem. Dzięki niemu akwarela będzie dobrze się rozprowadzała i nie rozleje się po warstwie inhibicyjnej. Tak przygotowany paznokieć jest gotowy do malowania.

Zamocz pędzel w wodzie, a następnie przenieś na wybrany kolor akwareli. Rozrób delikatnie, a następnie wypłucz pędzelek i odsącz o suchy wacik.

Nabierz niewielką ilość koloru i zacznij malować zdobienie. Najczęściej zaczyna się od niewielkiej kropli, którą następnie rozprowadza się lekko wilgotnym pędzelkiem. Jeśli masz za dużo wody, odsącz mocno pędzelek, a następnie dotknij zdobienia - woda wsiąknie w pędzel.

Przed malowaniem kolejnych warstw poczekaj, aż poprzednia stanie się całkowicie sucha (a zatem matowa). Całość po wyschnięciu pokryj matowym lub błyszczącym top coatem. Jeśli coś nie wyjdzie, możesz łatwo zmyć zdobienie przy pomocy cleanera.

fot. Zdobienia akwarelowe na paznokciach/archiwum prywatne, Kinga Olchowy,@bonjour.pazur

