Paznokcie w cielistych kolorach kocha chyba niemal każda kobieta. I nic dziwnego, są bardzo kobiece, seksowne i pasują do każdej stylizacji. Oczywiście lakier nude lakierowi nude nierówny. Warto znaleźć idealnie dopasowany odcień do swojej karnacji. Jak to zrobić? Zajrzyjcie do naszego poradnika.

Jak dobrać lakier nude do karnacji?

W ramach dodatkowej inspiracji prezentujemy 7 najpiękniejszych manicure w kolorze nude z Instagrama. Beżowe i cieliste lakiery świetnie komponują się z białymi, złotymi i srebrnymi detalami. Nam najbardziej spodobały się graficzne, złote paski

Beż, biel i akcenty holograficzne

Beż i brokat

Beż i złote detale

Nude i brokatowy akcent

Nude w odcieniu różu

Brzoskwiniowa poświata

Róż, beż i brokat

