Modne wzory paznokci wiosna-lato 2021 zachwycą każdą miłośniczkę oryginalnego manicure. Znajdziesz w nich panterkę idealną dla wielbicielki stylu Kate Moss, marmurowe motywy dla minimalistki oraz łącznie dwóch kolorów lakierów na jednym paznokciu, dla artystycznej duszy.

Spis treści:

W wielu wiosenno-letnich kolekcjach lakierów znajdziesz top coat'y z drobinkami brokatu. Możesz je nakładać na paznokcie pomalowane wcześniej ulubionym kolorem albo bezpośrednio na odżywkę lub bazę - uzyskasz wtedy bardzo ciekawy efekt confetti.

W drogeriach szukaj top coatów, które zawierają w sobie różnokolorowe drobinki. Znajdziesz je m.in. w kolekcji Catrice, Sally Hansen i Essence.

fot. Adobe Stock

Trójkąty, kreski, kwadraty, romby - wybór należy do ciebie. Geometryczny wzór może pojawić się na każdym paznokciu, albo tylko na wybranych.

Wykonania tego manicure wcale nie jest skomplikowane. Wystarczy... taśma klejąca! Pomaluj paznokcie na wybrany kolor, a gdy wyschnie, naklej dwa paski taśmy pod kątem prostym względem siebie i pomaluj drugim lakierem. Gotowe!

fot. Adobe Stock

Absolutny hit tego sezonu - paznokcie pomalowane na dwa kolory. Najczęściej łączone są ze sobą odcienie pastelowe - koral i róż wygląda rewelacyjnie! Podobnie jest z miętą i błękitem.

Jak wykonać taki manicure? Paznokcie pomaluj wybranym lakierem i poczekaj, aż wyschną. Następnie w połowie każdego z nich naklej wcześniej wspomnianą taśmę bezbarwną i pomaluj pozostałą połowę paznokcia. Oderwij taśmę, a manicure wykończ top coatem.

fot. Adobe Stock

Wszystkie paznokcie pomaluj na jeden, ulubiony kolor, a brokatowym wykonaj tylko drobne akcenty - pionowe lub poziome kreski. W łatwy sposób ożywisz swój manicure i sprawisz, że będzie wyjątkowy.

Brokatowe lakiery do paznokci mają to do siebie, że są bardzo trwałe. Namalowane nimi wzory będą więc niemal niezniszczalne!

fot. Adobe Stock

Nowość tej wiosny - paznokcie, które imitują strukturę i wzór marmuru. Najmodniejszy to ten w biało-szarych odcieniach, ale do jego wykonania możesz wykorzystać również pastele.

Niestety, taki manicure nie należy do najłatwiejszych, ale od czego są naklejki do paznokci! Znajdziesz je w większości drogerii za 15-25 złotych.

fot. Adobe Stock

Nasz ulubiony wzór tego sezonu - zwierzęce motywy pojawiają się nie tylko na płaszczach i sukienkach, ale możemy je nosić również na paznokciach. Jak wykonać taki manicure?

Potrzebne ci będą 3 kolory lakierów - beżowy, brązowy i czarny. Paznokcie, które będziesz zdobić, pomaluj beżowym lakierem. Za pomocą sondy zakończonej kuleczką, narysuj nieregularne brązowe elipsy. Gdy wyschną, cienkim pędzelkiem narysuj czarne plamki - nie przejmuj się, jeśli nie są idealne - będą wyglądać jeszcze lepiej!

fot. Adobe Stock

