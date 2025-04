Modne wzory na paznokciach na sezon jesień-zima 2020/2021 to przede wszystkim te, które grają pierwszoplanową rolę w stylizacji. Nie ma mowy o nudzie! Artystyczne wzory w neonowych barwach, zwierzęce motywy czy płatki złota naklejane na przedłużoną płytkę - do wyboru, do koloru!

To jeden z najważniejszych trendów w manicure na sezon jesień-zima 2020/2021. Wygląda niezwykle efektownie, choć... jest bardzo niepraktyczny. Raczej zarezerwuj go na specjalne okazje i większe wyjścia, niż na co dzień - przecież możesz nim zaciągnąć swój ukochany sweter!

Na wybiegach ozdoby 3D najczęściej pojawiały się na paznokciach pomalowanych jasnymi, pudrowymi i beżowymi lakierami, ale naszym zdaniem świetnie sprawdzą się także na błyszczących czerniach i winylowych fioletach.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

To zdecydowana nowość tego sezonu - literki pojawiały się m.in. u Pucci i Phillipa Pleina. Co ważne - zdobimy nimi nie wszystkie paznokcie, a tylko jeden wybrany - reszta niech pozostanie neutralna.

Taki graficzny akcent w manicure, świetnie komponuje się z szalenie modnym tej jesieni sportowym stylem - będzie doskonałym uzupełnieniem jednokolorowego, dresowego kompletu albo bawełnianej sukienki noszonej razem ze sneakersami.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

To jeden z naszych ulubionych wzorów na paznokcie na sezon jesień-zima 2020/2021. Złote płatki naklejane nieregularnie na beżowe i czarne płytki, wyglądają naprawdę wyjątkowo. Będą świetnym uzupełnieniem nie tylko wieczorowej kreacji - noszone na co dzień do białego t-shirtu i dżinsów sprawią, że stylizacja zyska nieco rockowy charakter.

To manicure, który z powodzeniem możesz wykonać samodzielnie w domu - tu nic nie musi być idealne.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Weź czarny i biały lakier do paznokci i namaluj nimi na paznokciach to, co chcesz! Modne są zarówno geometryczne i idealnie symetryczne wzory, jak i zupełnie nieregularne, wręcz niestarannie wykonane motywy.

Czarno-białe paznokcie będą uzupełniać każdą, jesienno-zimową stylizację. Pasują zarówno do grubo tkanych swetrów i ciepłych spodni jak i zwiewnych, jednokolorowych sukienek noszonych z ramoneską.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Niech poniesie cię fantazja! Wybierz kilka odcieni lakierów i za pomocą cienkiego pędzelka namaluj wielobarwne wzory. Martwisz się, że nie poradzisz sobie z zadaniem? Na szczęście w tym manicure nic nie musi być idealne.

Najmodniejsze wzory w tym sezonie to te z wykorzystaniem neonowych i intensywnych kolorów - niebieskiego, różowego, żółtego, fioletowego i zielonego. Takie barwne paznokcie noś do stonowanych kolorystycznie stylizacji - niech grają pierwsze skrzypce!

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Zwierzęce, głównie panterkowe wzory, już od kilku lat pojawiają się w jesienno-zimowych trendach. W tym sezonie występują w naturalnej kolorystyce - brązy i beże mieszają się ze złotem i czernią.

Spokojnie, wcale nie musisz spędzić całego wieczoru na żmudnym malowaniu wzorków, ani udawać się do manikiurzystki - sięgnij po naklejki na paznokcie. Znajdziesz je we wszystkich popularnych drogeriach, a także w sklepach internetowych - od 5 złotych za zestaw.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

