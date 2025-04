Modne paznokcie wiosna-lato 2021 zdecydowanie różnią się od tych, które królowały w ubiegłych latach. W tym sezonie próżno szukać klasyki - nie pojawi się w nim ani klasyczna czerwień, ani wszechobecna na letnich deptakach fuksja.

Reklama

Będzie za to mroczna, lśniąca czerń, stonowane beże i szarości oraz odrobina szaleństwa w odmienionym frenchu i awangardowych wzorach.

Spis treści:

Najmodniejsze lakiery do paznokci na wiosnę 2021? Te w odcieniach szarości i beżu. Taki manicure wygląda schludnie, elegancko i pasuje na każdą okazję.

Kolor paznokci warto dopasować do odcienia karnacji - ciepłe beże i szarości najlepiej komponują się z ciepłym odcieniem skóry, a te zimne z chłodnym. Szare i beżowe lakiery znajdziesz w ofercie niemal w każdej marki makijażowej - nasze ulubione są w kolekcji More Than Nude marki Catrice.

fot. Adobe Stock

Babyboomer to cieniowany manicure, który jest połączeniem ombre i frencha. Do jego wykonania potrzebne ci będą 2 lakiery do paznokci (pudroworóżowy i biały) oraz gąbka do makijażu.

Przechodzenie kolorów powinno być płynne, dlatego babyboomer najlepiej prezentuje się w wersji hybrydowej (lakiery hybrydowe dają większe możliwości i łatwiej można nimi osiągnąć wymarzony efekt).

fot. Adobe Stock

Jeśli lubisz paznokcie w kolorze nude, w sezonie wiosna-lato 2021 możesz dodatkowo ozdobić je błyszczącymi dżetami, koralikami i perełkami. Z tym zadaniem poradzą sobie nawet te z was, które nie mają większych zdolności plastycznych ani cierpliwości - koniecznie zaopatrz się w długą pęsetę, którą wygodnie nakleisz wszelkie ozdoby.

Paciorkami możesz ozdobić wszystkie paznokcie albo tylko kilka wybranych - w każdej wersji manicure będzie prezentował się niezwykle efektownie.

fot. Adobe Stock

To nasz ulubiony trend w manicure na wiosnę-lato 2021. I niestety, najtrudniejszy do zrobienia. Do jego wykonania potrzebne będą: 3-4 lakiery do paznokci, złota folia, sonda, którą rozprowadzisz i wymieszasz ze sobą kolory oraz top coat. Tu również polecamy lakiery hybrydowe.

Odcienie możesz dowolnie ze sobą łączyć. Na zdjęciu poniżej, widzisz wersję biało-pastelową z dodatkiem złota, ale taki manicure świetnie prezentuje się również na tle szarości z dodatkiem intensywnych kolorów i srebra.

fot. Adobe Stock

Zapomnij o klasycznym frenchu. Wiosną i latem będziemy nosić ten w kolorowej (nawet neonowej!) wersji. Jakie kolory są najmodniejsze? Sięgnij po żółty, różowy, fioletowy i niebieski.

Kolorowy french wykonuje się dokładnie tak samo, jak ten w neutralnych kolorach. Do jego zrobienia potrzebujesz dwóch ulubionych kolorów lakierów, lakieru bazowego i top coatu. Warto wykorzystać również naklejki (szablony, dostępne w każdej drogerii), które pomogą w narysowaniu idealnej linii.

fot. Adobe Stock

Czarne paznokcie do tej pory pojawiały się przede wszystkim w jesienno-zimowych trendach. I choć to mało wiosenna propozycja, świetnie dopełniają stylizacji ze zwiewnymi, kwiecistymi sukienkami w stylu boho. Ale nie tylko!

Czarne paznokcie śmiało możesz nosić do klasycznych dżinsów i białego t-shirtu (zamiast czerwieni) albo do eleganckiego garnituru. Pamiętaj - czarny kolor na paznokciach powinien być błyszczący i gładki - manicure zawsze wykończ top coat'em.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Reklama

Więcej o modnych paznokciach:

Przedłużanie paznokci - jaką metodę wybrać?

Bordowe paznokcie - najmodniejsze inspiracje

Jak wykonać japoński manicure?