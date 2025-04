Modne paznokcie 2020 to przede wszystkim te pomalowane jasnymi, pastelowymi lakierami - różowym, błękitnym i wrzosowym. Jeśli jesteś miłośniczką klasyki, postaw na dobrze wszystkim znany french manicure, ale w nieco odmienionej, bo kolorowej wersji.

W nadchodzącym sezonie nie zapomnij też o klasycznych czerwieniach i bezpiecznych odcieniach nude. Możesz urozmaicić je brokatowymi i metalicznym wstawkami albo szalonymi wzorami.

Nasze zestawienie zaczynamy prawdziwie wiosennym manicure - pastelowe kolory powracają! Hitem są te wrzosowe, miętowe i błękitne. Ale pojawiają się także różowe, cytrynowe i oranżowe.

Pastelowe paznokcie najlepiej wyglądają w bardzo błyszczącym wydaniu na nieco dłuższych płytkach. Z kupnem pastelowego lakieru nie powinnaś mieć żadnego problemu - ma je w swojej kolekcji niemal każda marka.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Hit wiosenno-letnich wybiegów i zupełna nowość w manicure - transparentne tipsy lub po prostu paznokcie pomalowane jedynie bazą lub top coatem i oszczędnie ozdobione wzorami.

Najprostszą wersją tego trendu jest pomalowanie paznokci bezbarwnym lakierem, a następnie tym z dużymi brokatowymi drobinami (na rynku kupisz lakiery z brokatem w kształcie kółek, sześciokątów czy nawet gwiazdek). Ale możesz też pokusić się o zrobienie artystycznych wzorów samodzielnie - takiego manicure nie będzie miał nikt inny!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

French manicure w kolorowym wydaniu to pozostałość zeszłego sezonu. Tej wiosny zmieniają się jednak nieco odcienie - te neonowe zastępujemy delikatniejszymi albo metalicznymi.

Kolorowy french wygląda niezwykle nowocześnie, a jednocześnie jest dość łatwy i szybki w wykonaniu. Wystarczy zaopatrzyć się w specjalne szablony i jeden lub kilka ulubionych kolorów lakierów.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To kontrastowe zestawienie zazwyczaj zarezerwowane było dla jesienno-zimowego manicure. Okazuje się, że świetnie prezentuje się też przy zwiewnych sukienkach, szortach i plażowym looku.

Interpretacji tego duetu wszech czasów może być nieskończenie wiele - z powodzeniem sprawdzi się jako awangardowe wydanie francuskiego manicure albo graficznych wariacji z dodatkiem brokatu i, dla wyrównania proporcji, matowego wykończenia.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Niech poniesie cię wyobraźnia! Im bardziej jesteś kreatywna, tym lepiej - wszystko jest dozwolone. Zerknij na pierwsze zdjęcie poniżej - bazą jest lakier w odcieniu nude, kolejna warstwa to brokatowy wielokolorowy lakier, a ostatnia to dodatkowo naklejane błyszczące drobinki. Manicure z drugiego zdjęcia to zwierzęce wzory (zebra i panterka) na mocnych kolorach z dodatkiem pop-artowskich plam.

Taki artystyczny manicure wymaga więcej czasu, a przede wszystkim zdolności manualnych. Ale od czego są gotowe naklejki do paznokci! Ich aplikacja zajmuje tylko kilka minut a efekt jest naprawdę nieziemski. Polecamy szczególnie te od marki NCLA.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Żadne paznokcie nie wyglądają tak efektownie, jak te pomalowane holograficznym lakierem. W letnim słońcu lśnią, jak diamentowa biżuteria.

Taki manicure potrafi „zrobić" całą stylizację, i naszym zdaniem, pasuje na każdą okazję, nawet na wielkie wyjście do „małej czarnej". Ma też jeszcze jeden plus - jest błyskawiczny do zrobienia. Holograficzne lakiery znajdziesz w ofercie marek takich jak: Golden Rose, Essie, Sally Hansen czy Eveline.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Dawno zapomniany trend, w roku 2020 wraca do łask. Jak wygląda outline nails? Cała płytka paznokcia podkreślona jest dookoła cieniutką linią w innym odcieniu niż bazowy lakier. Do tej pory najczęściej występował w czarno-beżowej wersji.

Tej wiosny odkrywamy jego delikatniejsze, biało-beżowe wydanie. Na zdjęciach poniżej połączony jest z moon manicure. My jesteśmy na tak!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

