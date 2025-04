Modne paznokcie – manekin manicure to stonowane, cieliste odcienie emalii. Przez to ręce wyglądają trochę nierealnie, jakby były z tworzywa albo plastiku imitującego ludzkie ciało. Zupełnie jak u manekina.

Szukaj neutralnych tonacji

Do wykonania manekin manicure niezbędny jest odpowiedni odcień lakieru. Staraj się go dobierać w dziennym świetle. W sztucznym kolor może wyglądać zupełnie inaczej, dlatego zanim kupisz emalię podejdź w drogerii do okna i dobrze jej się przyjrzyj. Odcień musi być jak najbliższy odcienia skóry dłoni. Przyjrzyj się rękom – czy ich skóra jest z natury bardziej różowa, beżowa, czy może delikatnie muśnięta słońcem. Kierując się karnacją szukaj cielistych odcieni z dodatkiem odrobiny różowego, żółtego bądź oliwkowego pigmentu. Niektóre serie do french manicure z pewnością nadadzą się do wykonania manekina.

Liczy się perfekcja

Skromny odcień emalii nie oznacza rezygnacji z dbałości o paznokcie. Przeciwnie – kryjący, neutralny lakier obnaży wszelkie zaniedbania. Płytki paznokci i skórki wokół nich muszą być w idealnym stanie. Przygotuj paznokcie starannie. Wymocz dłonie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego, płynnego mydła, poodsuwaj skórki patyczkiem kosmetycznym, opiłuj brzegi płytek.

Manekin manicure krok po kroku

Ten manicure dobrze wygląda na krótkich i średniej długości płytkach. Wtedy paznokcie "zlewają się" ze skórą palców, robią wrażenie optycznie jednolitej całości z ciałem i wyglądają najbardziej niesamowicie. Jak wykonać ten futurystyczny manicure?

Przetrzyj płytki płynem odtłuszczającym albo zmywaczem, żeby usunąć ewentualne zatłuszczenia (sebum) i pot. Dzięki temu manicure utrzyma się dłużej. Pomaluj paznokcie bezbarwną bazą, która zabezpieczy płytkę przed powstaniem przebarwień – nawet jasne lakiery zawierają pigment, który może przeniknąć w głąb jej struktury, zabarwić ją, spowodować pojawienie się trudnych do usunięcia żółtych plam). Poza tym baza wypoziomuje płytkę i wypełni ubytki w jej powierzchni – dzięki niej paznokieć zyska "plastikową" gładkość i cielisty lakier rozprowadzi się na nim idealnie równą warstwą. Pociągnij paznokcie wybranym odcieniem cielistego lakieru. Poczekaj, aż przeschnie i, dla lepszego efektu, nałóż jeszcze jedną warstwę – w manekin manicure przez emalię nie powinny prześwitywać ani macierz paznokcia (jasny półksiężyc u podstawy płytki), ani jaśniejszy brzeg płytki. Zabezpiecz wykonany manicure topem – wybierz matowy lub półmatowy, aby stworzyć iluzję odcienia i struktury skóry otaczającej paznokcie. Gotowe!

Nie jesteś do końca zadowolona?

Może nie udało ci się znaleźć idealnego odcienia lakieru. Spróbuj zmieszać dwa odcienie (zawsze muszą być tej samej marki!) i stworzyć swój własny. Możesz także spróbować zmienić nieco odcień skóry dłoni. Sposób jest ekspresowy, choć nietrwały – tylko do pierwszego mycia rąk. Po prostu użyj podkładu lub kremu tonującego do ciała. Przy długich rękawach zimowych ubrań zużyjesz niewiele kosmetyku (nawet poprawiając aplikację po każdym myciu rąk), ale osiągniesz perfekcyjny efekt.

