Sezon jesienno-zimowy już za moment, a to oznacza jedno — reset. Oprócz całkowitej zmiany garderoby na grube dzianiny, puchowe płaszcze i kozaki do kolan, zmieniamy też kolor włosów, pielęgnację skóry i makijaż. Ale — nowy sezon to też nowy manicure. Dlatego czas najwyższy poznać największe trendy w zdobieniu, żeby podczas kolejnej wizyty w salonie wiedzieć, o co poprosić.

Reklama

Jeśli chodzi o modne paznokcie na sezon jesień-zima 2022/2023, na liście nie zabrakło odcieni, które już na stałe wpisały się do repertuaru na chłodniejsze dni: czarny, czerwony i gorzka czekolada. Przygotuj się też na zaskakujące, odważne propozycje np. błyszczące, przykuwające wzrok ozdoby.

Przed tobą 7 najważniejszych trendów w manicure na sezon jesień-zima 2022/2023.

Spis treści:

Lustrzane paznokcie znowu mają swoje 5 minut. Najmodniejsze będą w kolorze złota i srebra, a dla tych, którzy chcą pójść o krok dalej, styliści proponują wzmocnić je o dodatkowe ozdoby (o trendzie przeczytasz w dalszej części tekstu). Jeżeli obawiasz się zanurzyć w takim blasku na całej powierzchni, zdecyduj się na french z lśniącą końcówką. Subtelnie, ale stylowo! Liczy się detal.

Lustrzane paznokcie— efekt lustra na paznokciach krok po kroku

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Połysk ma się dobrze w tym sezonie, dlatego brokatowe paznokcie w zestawieniu nikogo nie dziwią. Styliści radzą nie czekać z nimi do karnawału i puścić je w obieg znacznie wcześniej. Gdy nie lubisz krzykliwych powłok i wszystkie paznokcie w drobinkach to dla ciebie za dużo, pomaluj tylko jeden wybrany. Też wyjdzie ekstra!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Głęboka zieleń, ciemny brąz, granat, bordo to kolory, które nierozerwalnie kojarzą się z jesiennym manicure. Modny jest również french z ciemną końcówką, więc masz sporo możliwości.

Ten trik z TikToka zapewnia idealny francuski manicure w kilka sekund!! Zawsze się udaje

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Czerwony manicure to klasyka i zawsze jest właściwym wyborem. Dłonie wyglądają kobieco i elegancko. Więcej zalet? Pasuje do wszystkiego i dobrze prezentuje się na każdej długości.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Lawendowe, różowe, błękitne… kolory, które do tej pory kojarzyły nam się z ciepłem i słońcem, zostają z nami na dłużej. Wyjmij więc na wierzch wszystkie pastelowe lakiery do paznokci — będą ci teraz potrzebne.

Paznokcie akrylowe krok po kroku — z tą instrukcją zrobisz je sama w domu

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Geometryczne linie nadadzą wyrazistości. Jedną z kombinacji, która najczęściej przewijała się na paznokciach modelek, był niebieski z czarnym. Paznokcie w tym stylu świetnie uzupełnią błękitny makijaż oka, który ma szansę wygrać wyścig o najlepszy trend w make-upie w sezonie jesień-zima 2022/2023.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Delikatne naklejki czy spektakularne ozdoby, mocno odcinające się od płytki? Trend zdecydowanie dla maksymalistek, które mają dość monochromatycznego mani i mają ochotę na odrobinę szaleństwa.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Krótkie paznokcie: 5 inspiracji na modny, jesienny manicure

Jak rozrzedzić lakier do paznokci? 4 proste rozwiązania