Ten sezon jest dla nas łaskawy - modne są niemal wszystkie kolory lakierów do paznokci. Gama zaczyna się od szpitalnych bieli, poprzez wszystkie odcienie nude i pasteli aż do neonowych barw. Modne paznokcie na lato 2014 to przede wszystkim te fuksjowe, koralowe, pomarańczowe, miętowe i błekitne.

Reklama

W najnowszych kolekcjach pojawiają się również nowinki - lakiery do paznokci z "efektem okruszków" (matowe drobinki dają efekt zainspirowany małymi ozdobnymi ciasteczkami np. Nails INC), lakiery z mnóstwem wielokolorowych, brokatowych drobinek np. H&M albo takie, które wyglądają na paznokciach jak bardzo droga biżuteria np. Essence. W naszej galerii znajdziecie aż 100 lakierów do paznokci - ceny zaczynają się od 6 zł!



Reklama

Więcej przeglądów kosmetyków:

Lakiery do ust od 20 zł

Pastelowe kosmetyki do makijażu

Złoty makijaż wiosna-lato 2014

W naszej galerii znajdziecie przegląd najmodniejszych lakierów do paznokci na lato 2014: