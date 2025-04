Modne paznokcie jesień-zima 2021/2022 to przede wszystkim te... bez jakiegokolwiek lakieru. Zaskakujące? Modelki z paznokciami w wersji saute pojawiły się na wszystkich światowych wybiegach.

Jeśli nie wyobrażasz sobie swoich dłoni bez pomalowanych paznokci, wybierz klasyczną czerwień albo coś z ciemniejszych odcieni - głębokie wiśniowe lub śliwkowe barwy. Modny będzie również połysk, zarówno ten mocny brokatowy jak i delikatny, metaliczny.

Spis treści:

Na wybiegach we wszystkich stolicach mody królowały... niepomalowane paznokcie. I nieważne czy stylizacja modelki była iście wieczorowa z długą do ziemi suknią, czy były nią dżinsy i biały t-shirt - paznokcie w naturalnej wersji opanowały świat beauty.

Jeśli nie lubisz zupełnie naturalnych, a tym samym nieco matowych paznokci, możesz pomalować je bezbarwnym lakierem albo odżywką. Pamiętaj o starannie wyciętych skórkach!

fot. Niepomalowane paznokcie/ImaxTree/AgencjaFREE

French manicure to klasyka, po którą zawsze warto sięgnąć, szczególnie wtedy, gdy nie ma się pomysłu na pasujący do stylizacji manicure. Jest na tyle uniwersalny, że odnajdzie się zarówno w sportowych jak i mocno wieczorowych zestawach.

Wśród modnych paznokci na jesień-zimę 2021/2022 pojawił się zarówno ten klasyczny french, jak i ten mocno kolorowy, a nawet wzorzysty! Aby wykonać go samodzielnie w domu, skorzystaj z odpowiednio wyciętych naklejek, które bardzo ułatwiają zadanie.

fot. French manicure/ImaxTree/AgencjaFREE

Ta wiadomość ucieszy wszystkie fanki klasycznej czerwieni! W ubiegłym sezonie próżno było szukać paznokci w prawdziwie strażackim odcieniu, tej jesieni za to nosimy ją od rana do wieczora.

Intensywnie czerwone paznokcie pasują zarówno do eleganckich, czarnych sukienek jak i grubych, wzorzystych swetrów i wełnianych spódnic. Warto pamiętać, aby czerwona emalia była mocno błyszcząca (mat tej jesieni odchodzi w zapomnienie) - manicure wykończ nabłyszczającym top coatem, który dodatkowo przedłuży trwałość manicure.

fot. Czerwone paznokcie/ImaxTree/AgencjaFREE

W jesienno-zimowym sezonie można szaleć! Na wybiegach pojawiły się stylizacje na bazie ciepłych swetrów i spódnic, w towarzystwie mocno brokatowych, błyszczących paznokci.

Brokatowe lakiery mają to do siebie, że potrafią na paznokciach przetrwać tyle, co manicure hybrydowy. Niestety, mają też jedną wadę - bardzo trudno je zmyć. Aby poradzić sobie z lakierem z drobinkami, należy nasączyć wacik kosmetyczny zmywaczem z acetonem, przyłożyć do paznokcia i owinąć folią aluminiową. Zdjąć po 10 minutach i nałożyć regenerującą odżywkę - świetnie sprawdzą się domowe odżywki do paznokci.

fot. Brokatowe paznokcie/ImaxTree/AgencjaFREE

Metaliczne paznokcie modne są niemal w każdym, jesienno-zimowym sezonie. Tym razem sięgać będziemy wyłącznie po jasne i chłodne odcienie - beże, szarości, zgaszone róże i fiolety.

Co ciekawe, metaliczne lakiery nosimy zarówno na krótko opiłowanych paznokciach, jak i tych długich - zakończonych na prosto lub w formie migdałków (zobacz najpopularniejsze kształty paznokci).

fot. Metaliczne paznokcie/ImaxTree/AgencjaFREE

Ciemne odcienie czerwieni i fioletu już na stałe weszły do kanonu jesiennych trendów w manicure. Nic dziwnego, te kolory doskonale komponują się z modnymi w tym sezonie brązami, musztardową żółcią, granatem i ciemną zielenią.

Ciemne śliwkowe i wiśniowe odcienie wyglądają na paznokciach niezwykle elegancko i szykownie. Uwaga! W przeciwieństwie do metalicznych lakierów, ta wersja zarezerwowana jest wyłącznie dla krótko opiłowanych paznokci.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

