W sezonie wiosna-lato 2022 trendy urodowe i modowe idą ze sobą w parze. Przykład? Jaskrawe kolory i mieniące się w blasku słońca wszelkie błyskotki, będą królować nie tylko na naszych ubraniach i w makijażu, ale też na paznokciach. W wielkim skrócie: modne paznokcie hybrydowe na wiosnę 2022 będą w rytmie disco - im bardziej ekstrawaganckie i przykuwające wzrok, tym lepiej.

Reklama

Uspokajamy jednak, że minimalistki też znajdą coś dla siebie. Chociaż dominować będzie wyrazisty mani, na liście nie mogło zabraknąć ponadczasowego frencha. Jego pozycja akurat nie powinna nikogo dziwić – to klasyka, która obroni się za każdym razem. Szukając inspiracji na modny manicure hybrydowy, zerknij na naszą listę.

Spis treści:

Czerwone paznokcie świetnie wyglądają przez cały rok, jednak w sezonie wiosna-lato 2022 zamiast tych w kolorze wina, idziemy w kierunku tzw. pomidorowej czerwieni z pomarańczowym pigmentem. Ten soczysty kolor pięknie będzie też prezentował się na stopach.

fot. Adobe Stock, yavdat

Żywe kolory będą dominowały nie tylko w szafach, ale będą również pięknie zdobić paznokcie. Możesz zdecydować się na jeden wybrany kolor (np. zielone lub w kolorze gumy balonowej) albo zaszaleć i pomalować każdy paznokieć inaczej. Wszystkie barwy dozwolone.

fot. Adobe Stock, DenisProduction.com

Ciemny manicure zazwyczaj rezerwujemy na chłodniejsze miesiące, ale nie tym razem. Czarne paznokcie będziemy nosić nawet w upalne, słoneczne dni. Aby go jeszcze bardziej podkręcić, pomaluj je brokatowym topem. Wyjdzie jeszcze lepiej.

Hybryda w domu. Oto instrukcja krok po kroku, jak samodzielnie zrobić manicure hybrydowy

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Holograficzne, metaliczne i brokatowe lakiery wyciągamy na wierzch, bo właśnie w takim wydaniu będą modne paznokcie hybrydowe w sezonie wiosna-lato 2022. Nasza wskazówka: jeśli nie chcesz zdecydować się na taki imprezowy kolor na całej płytce, proponujemy frencha z błyszczącą końcówką. Idealna opcja na co dzień.

fot. Adobe Stock, annanahabed

Małe, delikatne motywy na paznokciach to kolejny trend, który przewijał się na pokazach. Zamiast dużych, wyrazistych wzorów, zdecyduj się na miniaturowe wersje i najlepiej na białym tle. Dobrze będą wyglądać cienkie, kolorowe kreski lub kropki.

fot. Adobe Stock, dina_shuba

Francuski manicure to klasyk. Ponadczasowy. Propozycja dla tych, które zniechęcone są do wyrazistych kolorów na paznokciach i wolą bardziej naturalny look. Kluczem są tu wypielęgnowane dłonie i paznokcie.

French manicure krok po kroku. Jak go zrobić, żeby wyszedł perfekcyjnie?

fot. Adobe Stock, marinafrost

French z kolorowymi końcówkami dalej w modzie. Zamiast bieli stawiamy w nim na ciepłe, słoneczne kolory np. liliowy, błękitny lub pistacjowy. My proponujemy zrobić taki mani ze złotymi końcówkami – niezwykle elegancki, a przy tym pięknie będzie komponował się z wakacyjną opalenizną.

fot. Adobe Stock, dina_shuba

W sezonie wiosna-lato 2022 możemy poczuć się jak na balu. Modne będą paznokcie obsypane brokatem i z błyszczącymi ozdobami. Im bardziej bogaty manicure, tym lepiej, dlatego brak umiaru mile widziany.

fot. Adobe Stock, Mikhail Basov

Reklama

Czytaj także:

Modne kolory włosów na sezon wiosna-lato 2022: 5 koloryzacji, które będą hitem

Perfumy wiosna-lato 2022: 5 pięknych zapachów, które zostaną z tobą na dłużej