Wraz ze zmianą scenerii za oknem, zmieniamy też nasz manicure. Wycofujemy soczyste neony oraz świeże, romantyczne pastele, które pięknie komponowały się ze złotym piaskiem i zwracamy się ku bardziej nastrojowym, przytulnym barwom.

W poszukiwaniu modnych paznokci hybrydowych na sezon jesień-zima 2023/2024 wzięłyśmy pod lupę pokazy największych światowych marek. Wnioski? Bezapelacyjnie głównym trendem w manicure będzie pomidorowa płytka. W menu znalazły się też ciepłe, bogate brązy, szarości, czerń oraz eleganckie, wyrafinowane, neutralne odcienie. Dla tych, które chcą podkręcić swój mani, projektanci proponują obsypać płytkę brokatem lub pomalować ją lakierem z metalicznym połyskiem.

Przewiń w dół i odkryj modne paznokcie hybrydowe na sezon jesień-zima 2023/2024, które wkrótce będą królować w salonach.

Spis treści:

W sezonie jesień-zima 2023/2024 płytka pomalowana w soczyście pomidorowym odcieniu jest na pierwszym miejscu. Taki manicure z miejsca ożywi ponurą, jesienną garderobę. Wygląda elegancko i zmysłowo jednocześnie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Przytulne, bogate brązy to kolejny gorący trend w manicure na jesień-zima 2023/2024. Masz do wyboru: rozgrzewające latte, apetyczne brownie, toffi, słodki karmel… Wszystkie z nich dobrze wyglądają na każdej długości i kształcie płytki.

Kawowe paznokcie: gorący trend w manicure na sezon jesień-zima 2023/2024. Inspiracje

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na trzecim miejscu w rankingu modne paznokcie hybrydowe na jesień-zima 2023/2024 plasują się czarne paznokcie. Wyrafinowane, eleganckie, luksusowe. Pasują na każdą okazję i dobrze komponują się ze wszystkim. Możesz zdecydować się na ultralśniące wykończenie lub mat.

Paznokcie tuxedo: ten elegancki, minimalistyczny manicure będzie hitem na jesień 2023. Zrobisz go sama w domu

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Szare paznokcie wróciły do gry. To zdecydowanie ich moment. Chłodny manicure będzie wyglądał szykownie zarówno ze swetrem i jeansami, jak i elegancką, wieczorową kreacją. Uzupełnij go stosem srebrnych pierścionków.

Krótkie paznokcie: 5 inspiracji na modny, jesienny manicure

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

„Clean girl nails” nadal mają się świetnie. Subtelny, minimalistyczny manicure z perfekcyjnie wypolerowaną płytką to idealne rozwiązanie dla każdego. Jest łatwy w utrzymaniu i bardzo wszechstronny, Jeśli chcesz nadać mu bardziej nowoczesny wygląd, wzmocnij go małymi, lśniącymi cyrkoniami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2023/2024 w centrum uwagi będą również paznokcie z połyskiem. Pożądane będzie wszystko — brokat, błyskotki, lakiery z drobinkami i z metaliczną poświatą. Możesz pokryć nim całą powierzchnię, zrobić małe błyszczące akcenty lub zdecydować się na nowoczesną wersję frencha — pomalować płytkę metalicznym lakierem i wykończyć czarną końcówką.

Lustrzane paznokcie— efekt lustra na paznokciach krok po kroku

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na liście przebojów znalazł się także francuski manicure, ale w jesiennych wibracjach. Klasyczną, białą końcówkę zastępujemy kolorami sezonu np. czerwonym, czarnym, szarym lub brązowym.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

