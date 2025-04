Wraz ze zmianą pory roku, zmieniają się też trendy. Przechodzimy z jasnych, odświeżających kolorów lata na jesienną paletę, bogatą w ciemniejsze, bardziej przytulne odcienie, idealnie wpisujące się w pejzaż za oknem. Jeśli chodzi o manicure hybrydowy na sezon jesień-zima 2022/2023 — opcje są nieograniczone. Od propozycji z pokazów bazujących w większości na klasycznym wyglądzie, po projekty od dziewczyn z platform społecznościowych, pełne modnych wzorów, dodatków, kolorów, wyglądających jak małe dzieła sztuki.

Reklama

Mając na uwadze naprawdę szeroki wybór (inspiracje można przeglądać godzinami!), znalazłyśmy dla ciebie 5 najciekawszych pomysłów na paznokcie hybrydowe na sezon jesień-zima 2022/2023, które będą świetnym dodatkiem do jesiennych stylizacji. Zrób screen ulubionego mani i pokaż swojej stylistce na najbliższej wizycie.

Spis treści:

Paznokcie w kolorze słodkiego brownie to hit sezonu jesień-zima 2022/2023. Jeśli nie możesz się zdecydować, czy chcesz w całości pokryć płytkę kolorem, czy wolisz french z ciemną końcówką, idź na kompromis i pomaluj pół na pół.

Slugging paznokci - jak dbać o suche skórki wokół paznokci? Szybki sposób z TikToka, który je nawilży i odżywi

Motywy zwierzęce i graficzne wzory są teraz bardzo modne, więc dlaczego nie połączyć ich w jedno? Zamiast pokrywać płytkę w całości zebrą, postaw na końcówki. Wzór prosty, ale przyciąga uwagę.

Proste projekty zawsze dobrze wyglądają. Subtelny, delikatny, oliwkowo-biały manicure jest tego przykładem. Dodatkową zaletą jest to, że nie musisz biec do salonu, żeby odtworzyć taki wygląd — bez problemu wykonasz go sama.

Lampa UV czy LED? Którą wybrać, żeby zrobić trwały manicure hybrydowy?

Ten manicure hybrydowy obejmuje wszystkie największe trendy sezonu — soczystą czerwień, czerń i motywy zwierzęce. Komplet idealny na jesienne chłody. Dobrze będzie wyglądał na każdym kształcie i długości płytki.

W sezonie jesień-zima 2022/2023 zobaczysz każdy odcień zieleni pod słońcem, ale ten który zdecydowanie jest na prowadzeniu, to luksusowy szmaragd. Jeśli nie czujesz się dobrze w ubraniach w tym kolorze, manicure to idealne rozwiązanie. Dłoń prezentuje się niezwykle elegancko.

Reklama

Czytaj także:

Krótkie paznokcie: 5 inspiracji na modny, jesienny manicure

Boyfriend manicure: uroczy sposób na wyrażenie uczuć