Modne paznokcie hybrydowe jesień-zima 2021/2022 to głównie te o matowym wykończeniu, pokryte graficznymi motywami oraz zdobione mocno błyszczącymi ozdobami. Największym plusem najnowszych trendów jest to, że większość z prezentowanych manicure da się wykonać w domowym zaciszu.

Połączenie graficznych rysunków, geometrycznych wzorów i metalicznego wykończenia to kwintesencja modnych paznokci hybrydowych na jesień-zimę 2021/2022.

Wzorów nie musisz malować samodzielnie, wystarczy wykorzystać kolorowe naklejki na paznokcie - aplikacja nie zajmie więcej, niż 10 minut! Kupisz je w każdej drogerii - najtańsze kosztują kilkanaście złotych.

fot. Modne paznokcie hybrydowe/Adobe Stock, eugenepartyzan

Przez kilka ostatnich sezonów modne były wyłącznie emalie o mocnym połysku. Teraz matowe lakiery wracają do gry!

Jeśli nie chcesz inwestować w kilka nowych matowych kolorów, kup tylko matowy top coat - magicznie zamieni każdy ulubiony odcień w szlachetny mat.

fot. Matowe paznokcie/Adobe Stock, IzzzIStock

To jeden z tych trendów, które przechodzą z wiosenno-letniego sezonu. Zdobienie paznokci drobnymi, delikatnymi wzorami wygląda niezwykle efektownie i ciekawie, a do tego jest proste do wykonania nawet samodzielnie w domu.

Wystarczy pomalowane błyszczącym top coatem paznokcie ozdobić paskami, kropeczkami albo plamami kolorowego lakieru.

fot. Drobne wzory na paznokciach/Adobe Stock, Katerina

To jeden z naszych ulubionych trendów w zdobieniu paznokci. Błyszczący manicure nosimy od rana do wieczora!

Mocno świecące koraliki lub cekiny naklejaj na wybrane paznokcie, resztę zostaw gładką. Najlepiej prezentują się na długich płytkach - zobacz modne kształty paznokci i dopasuj je do swoich dłoni.

fot. Błyszczące paznokcie/Adobe Stock, Volodymyr

Kolorowy french manicure powrócił już wiosną. Jesienią nadal będziemy go nosiły, jednak w nieco bardziej stonowanych kolorach. Do jego wykonania wykorzystaj specjalnie wyprofilowane naklejki, które ułatwią namalowanie idealnego paska.

Na zdjęciu poniżej, french ma nieco zmieniony kształt - jest bardziej geometryczny. To rozwiązanie idealne dla tych, które uwielbiają nowoczesny manicure.

fot. Kolorowy french/Adobe Stock, Photo-Che

Nic tak dobrze nie komponuje się z jesiennymi barwami, jak złoto. W tym sezonie najmodniejsze są paznokcie zdobione delikatnymi złotymi elementami (a nie całe paznokcie pomalowane na złoto).

Płatki złota świetnie wyglądają na paznokciach w odcieniach nude, a także na bordowych, ciemnozielonych, granatowych i brązowych.

fot. Paznokcie z dodatkiem złota/Adobe Stock, Katerina

Do wykonania tego manicure potrzebujesz ulubionego koloru lakieru oraz białego lakieru, który posłuży do rozjaśniania bazowego odcienia.

Jaśniejszym pomaluj całe paznokcie, a następnie ciemniejszym nanieś wzory. Taki manicure świetnie wygląda nie tylko w wersji turkusowej. W sezonie jesień-zima 2021/2022 sięgnij po fiolety i granaty!

fot. W dwóch odcieniach/Adobe Stock, puhhha

