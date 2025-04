Modne paznokcie na sezon jesień-zima 2020/2021 to już nie te klasyczne czerwone, lśniące czarne czy o metalicznych wykończeniach. Nadchodzące miesiące zapowiadają spore zmiany.

Modne będą lakiery w odcieniach bordo, fuksji oraz beżów i pudrowych różów. Pojawi się francuski manicure, wielowymiarowe ozdoby i panterkowe wzory. Nareszcie nie jest nudno!

To nie jest tak, że klasyczna czerwień przestała być modna. Pojawiły się jednak odcienie, które w sezonie jesień-zima 2020/2021 będą bardziej pożądane. Zamień wszystkie strażackie i makowe czerwienie na zgaszoną fuksję i bordo - o wiele lepiej będą komponowały się z jesiennymi stylizacjami.

Ciemnoróżowe i bordowe paznokcie są niezwykle eleganckie i szykowne. Możesz je nosić od rana do wieczora - do grubego swetra i dżinsów albo do wieczorowej sukienki. Lakier powinien mieć lśniące wykończenie jak lustrzana tafla - pamiętaj o wykończeniu manicure nabłyszczającym top coat'em.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To nasz ulubiony trend w zdobieniu paznokci na jesień-zimę 2020/2021. Podstawą manicure jest zawsze odcień nude - pudrowy róż lub beż. Na taką bazę nakleja się płatki folii, które wyglądają jak płatki prawdziwego złota.

Z tym trendem poradzisz sobie nawet wtedy, gdy dopiero rozpoczynasz przygodę ze stylizacją paznokci - płatki mogą być przyklejone nierówno i asymetrycznie.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Dawno w trendach nie pojawiło się na wybiegach aż tylu odcieni nude! Od zimnych beżów po pastelowe i pudrowe róże. Pasują każdej z nas i do wszystkiego.

Są na tyle uniwersalne, że można je nosić bez względu na okazję. Pamiętaj jednak, aby odpowiednio dobrać kolor lakieru do karnacji - zimne odcienie lepiej komponują się z chłodną karnacją i na odwrót.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

French manicure wrócił do łask już w zeszłym sezonie. Ale wiosną modny był ten w neonowych kolorach, a teraz obowiązkowo cienki pasek musi być biały. Co ciekawe, nie musi być namalowany na przeźroczystym lub mlecznym lakierze, tylko na dowolnym kolorze!

Naszym ulubionym połączeniem jest french manicure na pastelowych odcieniach, przede wszystkim na różach, błękitach i wrzosach.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Niezbyt wygodne w noszeniu, ale za to jakie efektowne! Dużym plusem jest to, że spektakularny efekt można osiągnąć w niecałe pół godziny. Wystarczy pomalować paznokcie brokatowym lakierem (schnie o wiele szybciej niż ten klasyczne) i nakleić ozdoby. Manicure może wtedy robić za całą biżuterię! Zarezerwuj go jednak na większe wyjścia.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Można je kochać lub nienawidzić, ale nie da się ukryć, że tipsy wracają. Najmodniejsze są te zakończone na kwadratowo. Na wybiegach projektanci lansowali je w duecie z matowymi lakierami w mocnych kolorach.

Mimo że nie jesteśmy fankami tipsów, to nie mamy nic przeciwko założeniu ich na większą okazję.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Ubiegły sezon upłynął pod znakiem iście artystycznych wzorów - im były bardziej fikuśne, tym lepiej. Jesień-zima 2020/2021 to powrót zwierzęcych motywów, głównie panterkowych grafik i graficznych wzorów.

Trend efektowny, ale niestety trudny do wykonania samodzielnie. Na szczęście, nawet jeśli nie masz zdolności manualnych, nie musisz rezygnować z modnych wzorów. Sięgnij po naklejki na paznokcie, których aplikacja nie zajmie więcej niż 10 minut.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

