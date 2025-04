Grudzień to najwyższy czas, żeby zacząć przyglądać się trendom na przyszły rok. Całkiem niedawno pisałyśmy o 5 najważniejszych tendencjach w makijażu. Tym razem zerkniemy na trendy w manicure. Jakie paznokcie będziemy nosiły w 2018 roku?

Przede wszystkim odchodzimy od klasycznej czerwieni i modnych każdą wiosną pasteli. Zwracamy się za to ku bardziej szlachetnym kolorom, wszystkim wersjom nude i graficznym rozwiązaniom. Zobaczcie 5 najpopularniejszych trendów w manicure na 2018 rok.

1. W kolorze ciała, czyli manekin manicure

To najsilniejszy trend w manicure na rok 2018. Paznokcie w kolorze ciała wyglądają elegancko i gustownie. Co więcej, pasują do każdej stylizacji i na każdą okazję. Trudność polega na tym, że nie jest łatwo znaleźć idealny odcień. Radzimy zacząć go szukać już teraz - z doświadczenia wiemy, że zajmie to trochę czasu.

fot. FREE

2. Ciemne paznokcie nawet latem

Czernie, granaty, brązy i fiolety do tej pory zarezerwowane były głównie na wieczór, bo kojarzyły się z wystawnymi przyjęciami i eleganckimi kolacjami. W 2018 roku to najlepszy duet to białej sukienki i złotych sandałków.

fot. FREE

3. Niebieskości i błękity

Już dawno odcienie niebieskiego nie robiły takiej furory! Nosimy je na okrągło - od rana do wieczora. U dłoni polecamy szczególnie te jasne, pastelowe i nieco bardziej stonowane, a u stóp wszystkie bardziej turkusowe i z brokatem.

fot. FREE

4. Moon manicure i kolorowy french powracają!

Modne dwa lata temu, wracają w odmienionej wersji! Teraz podstawą modnego, graficznego manicure, jest połączenie bieli (albo paznokci pomalowanych wyłącznie odżywką) z metalicznym odcieniem.

fot. FREE

5. Naturalność za wszelką cenę

Okazuje się, że w roku 2018 wcale nie musisz malować paznokci, żeby modnie się nosić. Dozwolone jest pomalowanie ich wyłącznie mleczną odżywką - wszystkie minimalistki będą zachwycone!

fot. FREE

6. Róże i fiolety

Jeśli od lat jesteś miłośniczką czerwieni - przełam się i wypróbuj róż. Nie kojarz go wyłącznie z tym słodkim i infantylnym. Istnieje tak wiele odcieni, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Ten wpadający z szlachetny fiolet jest naszym ulubionym!