Nareszcie! Na takie trendy czekałam już od kilku sezonów. Do tej pory sklepowe półki uginały się od pudroworóżowych, błękitnych i miętowych lakierów do paznokci. Teraz (przynajmniej na jakiś czas) możecie schować je na dno szafki. Sięgnijcie za to po nasycone kolory, czerń, błyskotki i złoto!

Wszystkie odcienie niebieskiego

Poza błękitnym. Hitem nadchodzącej wiosny będzie turkus i lazur. Pojawi się również elegancki granat i kobalt. Niebieskie paznokcie to dość trudny trend, zestawiajcie go z minimalistycznymi krojami i ograniczajcie kolorystykę.

fot. FREE/San Andres wiosna-lato 2017

Złoto, srebro i wszystkie inne metaliczne odcienie

To trend, który do niedawna kojarzył nam się raczej z jesienno-zimowym sezonem. Od teraz metaliczne paznokcie nosimy również wiosną i latem - pięknie połyskują w słońcu i pasują dosłownie do każdej stylizacji. Pamiętajcie, żeby odcienie wybierać zgodnie ze swoją karnacją - zimne pasują do srebra, a ciepłe do złota.

fot. FREE/Cividini wiosna-lato 2017

Czysta biel

Białe lakiery powracają! Z własnego doświadczenia wiem, że niestety o dobry biały lakier trudniej niż o czarny. Najczęściej źle się rozprowadzają, zostawiają smugi i dla idealnego krycia potrzeba przynajmniej 3 warstw.

fot. FREE/Byblos wiosna-lato 2017

Kobiety kochają róż!

Tej wiosny częściej sięgajcie po róż niż po czerwień. Koralowy, malinowy a nawet jagodowy - wszystkie będą szalenie modne! My kochamy ten słodki i cukierkowy.

fot. FREE/PPQ wiosna-lato 2017

Ombre w wydaniu light

Ombre jeszcze prędko się nie znudzi. Króluje (nie tylko na paznokciach) już od kilku sezonów. Tym razem pojawia się wydanie light - czyli wychodzimy od beżu i łączymy go z innym kolorem.

fot. FREE/Khan wiosna-lato 2017

Cekiny, kamienie, błyskotki

Jeśli macie w sobie dużo więcej kreatywności i nie wystarcza wam samo pomalowanie paznokci na gładki kolor, sięgnijcie po błyszczące ozdoby. Najlepiej prezentują się na mocnych odcieniach i czerni.

fot. FREE/Kenzo wiosna-lato 2017

Graficznie i kolorowo

Niech poniesie was fantazja! Czerń, biel i podstawowe kolory powinny być punktem wyjścia do graficznego manicure.

fot. FREE/Opening Ceremony wiosna-lato 2017

Soczyste cytrusy

Słodka pomarańcza czy gorzki grejpfrut? To jedna z największych nowości w manicure'owych trendach. Cytrusowe odcienie pojawiły się na kilku światowych wybiegach!

fot.FREE/Bluegirl wiosna-lato 2017