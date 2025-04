Jakie trendy będą królowały w manicurze tej wiosny? Przede wszystkim skupcie się na pastelowych odcieniach - sięgajcie po pudrowy róż, chłodny błękit, kolor lawendowy i delikatnie brzoskwiniowy. Obok słodkich kolorów pojawią się metaliczne lakiery - złote, srebrne i w kolorze grafitu.

Lubicie klasykę? Wybierajcie bordowe i czarne lakiery. Odcienie nude nadal w modzie, pamietajcie jednak, żeby znaleźć idealny kolor dla siebie, dobrany do karnacji. Jeśli tak jak my jesteście maniaczkami malowania paznokci, zerknijcie do naszej galerii i sprawdźcie jakie kolory lakierów będą najmodniejsze nadchodzącej wiosny!

