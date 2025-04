Ten sezon jest dla nas łaskawy - modne są niemal wszystkie kolory lakierów do paznokci. Mimo wszystko wybrałyśmy 11 odcieni, które podkreślają opaleniznę i, naszym zdaniem, będą największym hitem tego lata.

Reklama

Najmodniejsze lakiery do paznokci na lato 2015

Miłośniczkom klasyki polecamy (chociaż latem) porzucenie ukochanej czerwieni dla fioletów i burgundu. Tym z was, które kochają szalone kolory spodobają się niebieskości i zielenie - we wszystkich odcieniach! Romantyczki ucieszy fakt, że nadal modne pozostają pastele i kolory nude. Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej o modnym manicure:

Najmodniejsze paznokcie na lato 2015

Redaktorki wybrały: ulubione lakiery do paznokci

Aztecki manicure krok po kroku