Wiosna jest za rogiem, a wraz z nią ciepło, słońce, kwiaty, szczęście i nowe trendy. W nowym sezonie aktualizujemy wszystko: garderobę - zrzucamy z siebie długie płaszcze i grube, wełniane szaliki; makijaż - z ciężkich podkładów przechodzimy na kremy BB; rutynę pielęgnacyjną — tłuste kremy zastępujemy lżejszymi formułami i manicure — żegnamy się z przytulnymi kolorami zimy i witamy jasne, wesołe odcienie nawiązujące do klimatu za oknem.

Jakie kolory paznokci będą królować w sezonie wiosna-lato 2023? Na liście znalazły się m.in. paznokcie w kolorze cytrynowej lemoniady, lodów czekoladowych, słodkiej maliny i błękitnego nieba. Nie zabrakło też tradycyjnych odcieni nude, klasycznej czerwieni, delikatnych pasteli i metalicznych wykończeń. W skrócie — do wyboru, do koloru.

Pomidorowe paznokcie królują! To numer jeden wśród trendów w manicure na sezon wiosna-lato 2023. Kobiece, eleganckie i super uniwersalne. Wyglądają dobrze na każdym odcieniu skóry i współpracują ze wszystkim w szafie.

Modne paznokcie wiosna-lato 2023: 7 największych trendów w manicure

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jednym z największych trendów na sezon wiosna-lato 2023 będą też kobaltowe paznokcie. Taki manicure będzie super akcentem w stonowanych total lookach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Paznokcie w kolorze błękitnego nieba sprawią, że poczujesz się jak na rajskiej plaży, nawet jeśli utkniesz w domu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kiedy nadchodzi cieplejsza pogoda, lawendowe paznokcie to podstawa. Ten kolor ma same pozytywne wibracje. Pasuje i do biurowych, formalnych strojów, i do bikini.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nic tak nie krzyczy „wiosna!”, jak płytka pomalowana w kolorze soczystej zieleni. Odważny mani świetnie dogada się z czarnymi, białymi lub beżowymi total lookami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wiosna i lato to słońce, dużo słońca. Wstrzyknij też go na swoje paznokcie. Za każdym razem, gdy tylko na nie zerkniesz, poprawi ci się humor. To też doskonały wybór koloru paznokci na Wielkanoc.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Róż i już! Trend barbiecore nigdzie się nie wybiera. Słodki, różowy kolor, który był numerem jeden ostatnich miesięcy, zostaje z nami na dłużej. Rozkochał w sobie wszystkich. Płytka w tym kolorze pięknie podbije wakacyjną opaleniznę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Popularne będą też paznokcie w kolorze pomarańczy. Orzeźwiający, pogodny mani każdy strój przeniesie na wyższy poziom.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie wiosna-lato 2023 modne będą paznokcie w odcieniach nude. Dobrze wyglądają ze wszystkim i pasują do każdej długości i każdego kształtu płytki. Ważne tylko, żeby wybrać odcień pasujący do koloru skóry.

„Clean girl nails”: nowy trend w manicure, w którym się zakochasz. Czym się wyróżnia?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W nadchodzącym sezonie popularne będą też złote paznokcie. Będą lśnić w wakacyjnym słońcu i wspaniale podkreślą opaleniznę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Srebrne paznokcie to kolejny gorący trend. Możesz zdecydować się na metaliczne wykończenie, brokatowe lub efekt lustra. W każdym wydaniu będą prezentować się świetnie.

Lustrzane paznokcie— efekt lustra na paznokciach krok po kroku

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nie chowaj buteleczki z brązowym lakierem, jeszcze ci się przyda. Brązowe paznokcie zostają z nami na dłużej. Najmodniejsze będą w kolorze słodkich lodów czekoladowych.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Białe paznokcie ulepszą każdy zestaw. Sprawdzą się w miejskiej dżungli i na złotym piasku. Decydując się na taki mani, zadbaj o skórki i dłonie — niech będą wypielęgnowane i nawilżone. Kolor niestety podkreśla wszystko.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie wiosna-lato 2023 nie rozstajemy się też z czarnymi paznokciami. Podobnie jak czerwień — to klasyka. Wyglądają elegancko i pasują do wszystkiego. Najlepiej prezentują się na krótszych paznokciach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

