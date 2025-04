Wśród modnych kolorów paznokci na jesień-zima 2020/2021 królują te charakterystyczne dla każdego jesiennego sezonu: wiśniowe czerwienie, jagodowe fiolety i czernie. Obok nich pojawiają się neutralne beżowe odcienie oraz, ultramodny w tym sezonie, kobalt.

Na pokazach mody całego świata widać było paznokcie pomalowane wyłącznie bezbarwnym lakierem. To zupełna nowość w trendach w manicure - i nam się to bardzo podoba! Paznokcie powinny być spiłowane na półokrągło i nieco wystawać za opuszki palców. Wreszcie modny zaczął być komfort!

Jeśli sam bezbarwny lakier to dla ciebie za mało, możesz wzbogacić go french manicure'm. Takie paznokcie wyglądają niezwykle elegancko i mają jeszcze jeden plus - jeśli zafundujesz sobie hybrydowy manicure, wytrwa w nienagannym stanie kilka tygodni.

Paznokcie w beżowych i mlecznych odcieniach zdominowały jesienne wybiegi. Wyglądają stylowo i pasują na każdą okazję.

Kluczem do sukcesu jest znalezienie idealnego odcienia. Jasne, chłodne karnacje najlepiej komponują się z zimnymi beżami i różami. Dla tych bardziej brzoskwiniowych stworzone są te w ciepłych tonacjach.

Jesień-zima 2020/2021 to bogactwo czerwieni, z wyłączeniem tej intensywnej, klasycznej. Wiśniowe, burgundowe, karminowe, amarantowe, karmazynowe to najmodniejsze kolory lakierów tego sezonu.

Ciemnoczerwone paznokcie noś od rana do wieczora. Sprawdzą się zarówno podczas biznesowego spotkania jak i na hucznej, wieczorowej imprezie.

Wśród najmodniejszych kolorów paznokci na jesień-zimę 2020/2021 pojawiają się wszystkie odcienie niebieskiego, no, może poza błękitem. Prym wśród nich zdecydowanie będzie wiódł kobalt i granat.

Niestety, niebieskie paznokcie są dosyć wymagające. Po pierwsze znalezienie idealnego odcienia nie należy do najłatwiejszych. A pod drugie, jeśli masz bardzo jasną, niemal mleczną skórę, może niekorzystnie wyglądać na dłoniach.

Zapomnij o modnych, śliwkowych odcieniach z zeszłego sezonu. Fiolet w tym roku zyskuje zimne, niemal lodowate tony.

Najmodniejszy to ten metaliczny i mocno błyszczący. Fioletowe lakiery do paznokci ma w swojej ofercie większość marek kosmetycznych, nam w oko wpadły te marki Catrice, Golden Rose i Wibo.

Czarne paznokcie modne są w niemal każdym jesienno-zimowym sezonie. I nie ma się czemu dziwić - żaden inny kolor tak dobrze nie komponuje się ze stonowanymi, jesiennymi barwami.

Pamiętaj, by czarny lakier był pięknie błyszczący, jak tafla wody. Jeśli chcesz nosić matowe paznokcie, sięgnij po mocniejsze barwy.

