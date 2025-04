Obecnie modny manicure jest tak samo ważny, jak stylizacja zgodna z najnowszymi trendami. Dlatego coraz większą uwagę zwracamy uwagę na to, jaki kolory mają nasze paznokcie.

W tym sezonie jest kilka dominujących tendencji. Na pierwszym miejscu plasują się lakiery w odcieniu srebra i złota, które towarzyszą nam już kolejny sezon. Obok nich pojawiają się eleganckie czerwienie - ponadczasowe i odpowiednie na każdą okazję. Jednak największym hitem są odcienie wpadające w fiolet!

Musicie pamiętać również o ciemnych kolorach - butelkowych zieleniach i granatach. Na topie są również szarości i lakiery w odcieniach nude - w tym sezonie dobieramy je pod kolor skóry. Masz dosyć paznokci pomalowanych w tradycyjny sposób? Zostań artystką i maluj na paznokciach geometryczne lub zwierzęce motywy - im bardziej szalone, tym lepiej.

1 z 18 Lakier do paznokci IsaDora, cena, ok. 32,90 zł

2 z 18 Lakier do paznokci Quick & Shine Astor, cena, ok. 12,99 zł

3 z 18 Lakier do paznokci (Best Dressed) Anny Golden Roller Girls, cena, ok. 45 zł

4 z 18 Lakier do paznokci (Nr 370 - Commander in Chic) Sally Hansen Salon Manicure, cena, ok. 39,90 zł

5 z 18 Lakier do paznokci Perfect Gel Shine z Lycrą Astor, cena, ok. 23 zł

6 z 18

7 z 18 Lakier do paznokci (Nirvana) Marc Jacobs, cena, ok. 95 zł

8 z 18 Lakier do paznokci (Nr 443B) Lancome, cena, ok. 75 zł

9 z 18 Lakier do paznokci (Nr A44) OPI, cena, ok. 49,90 zł

10 z 18 Lakier do paznokci Infinite Shine By OPI, cena, ok. 69 zl

11 z 18 Lakier do paznokci (74 - Engagement ring) Sephora, cena, ok. 19 zł

12 z 18 Kaszmirowy lakier do paznokci Collistar, cena, ok. 35 zł

13 z 18 Lakier do paznokci (205 - Khaki Green) Burrbery, cena, ok 79 zł

14 z 18 Lakier do paznokci (005 - Sheer Blush) Revlon, cena, ok. 22 zł

15 z 18 Lakier do paznokci (Liverpool) Mavala Kremowe, cena, ok. 29 zł

16 z 18 Pachnący lakier do paznokci Revlon, cena, ok. 19,90 zł

17 z 18 Lakier do paznokci (Nr 114) Essence, cena, ok. 6,99 zł