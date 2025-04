Moczenie paznokci w oliwie jest łatwym do przygotowania i wykonania domowym zabiegiem. Przydaje się, kiedy twoje paznokcie są osłabione i zniszczone, a dłonie suche i wymagające pełnej regeneracji. Najlepsze efekty uzyskasz, jeśli będziesz wykonywać ten zabieg regularnie. Jak się za to zabrać?

Spis treści:

Oliwa z oliwek zawiera spore ilości kwasu oleinowego, kwasów Omega oraz witaminę E. Wykazuje działanie neutralizujące wolne rodniki, a dodatkowo pobudza komórki do odnowy, dzięki czemu wspiera procesy regeneracyjne paznokci. Dodatkowo oliwa tworzy na powierzchni paznokci ochronną warstwę, która zabezpiecza przed utratą nawilżenia i chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Regularne moczenie paznokci w oliwie zwiększa ich elastyczność i ogranicza pękanie, szczególnie w strefie stresu, czyli w okolicy łączenia się wolnego brzegu z częścią łożyskową paznokcia. Dłonie, skórki oraz płytka paznokciowa stają się nawilżone, gładkie i pełne zdrowego blasku.

W oliwie znajduje się także spora dawka witaminy A, która pomaga złuszczać martwy naskórek i chroni nowopowstały przed uszkodzeniami. Znacznie poprawia to wygląd skórek i sprawia, że narastają na paznokcie równomiernie, nie odstają i nie są poszarpane (pod warunkiem że przy nich nie grzebiesz).

Tak odżywione, nawilżone i zregenerowane paznokcie są odporne na uszkodzenia, a zatem łatwiej będzie zapuścić je długie, zdrowe i mocne.

fot. Moczenie paznokci w oliwie/Adobe Stock, Sergey

Najlepszym wyborem do moczenia paznokci jest oliwa z oliwek. Ma ona szereg zdrowotnych i pielęgnujących właściwości, jednak równie dobrze sprawdzi się także zwykły olej, który wykorzystujesz do smażenia - rzepakowy, słonecznikowy, etc.

Doskonałym wyborem są także zimnotłoczone oleje: lniany, z wiesiołka, z pestek dyni czy olej migdałowy. Możesz sprawdzić właściwości konkretnego oleju i zdecydować, którego z nich akurat potrzebujesz.

Jeśli regularnie będziesz wykonywać olejowanie paznokci, składniki poszczególnych olejków wnikną nie tylko w skórki i naturalną płytkę, ale mogą także przeniknąć do macierzy, czyli miejsca, z którego wyrasta paznokieć - dzięki temu możliwe jest zregenerowanie nawet bardzo zniszczonych paznokci, jednak potrzebna jest do tego regularność oraz cierpliwość.

Paznokcie można moczyć w ciepłym lub zimnym oleju, jednak lepsze efekty uzyskasz, jeśli będziesz lekko podgrzewać olej w mikrofalówce lub kąpieli wodnej. Do mieszanki możesz dodać kilka plasterków cytryny lub wycisnąć z niej sok, aby dodatkowo rozjaśnić lekko płytkę paznokciową.

Czyste, suche i pozbawione wszelkich lakierów czy produktów do stylizacji paznokcie włóż do ciepłej mieszanki na ok. 15 minut. Najlepiej w tym czasie włącz serial, aby czas szybciej zleciał.

Ciepła oliwa zadziała maksymalnie regenerująco. Po 15 minutach wyjmij dłonie z miseczki (możesz moczyć całą dłoń lub jedynie paznokcie) i wykonaj delikatny masaż. Skup się szczególnie na okolicy skórek - masaż pomoże wprowadzić składniki aktywne do łożyska i macierzy.

Następnie dla lepszego efektu możesz nałożyć foliowe, a potem zwykłe rękawiczki i potrzymać taki kompres przez kolejne 15 minut lub zostawić go na całą noc.

Najlepiej jest moczyć paznokcie regularnie raz w tygodniu przez ok. 2-3 miesiące. Po tym czasie powinnaś zobaczyć świetne efekty na swoich paznokciach i kondycji dłoni. Wówczas możesz zmniejszyć częstotliwość zabiegu, jednak nie rezygnuj z niego.

Olejowanie zdrowych, zregenerowanych paznokci powtarzaj co 2-3 tygodnie, aby utrzymać ten efekt, a jednocześnie nie prowadzić do nadmiernego natłuszczenia płytki. Możesz mieć wtedy problemy z trwałością lakierów do paznokci czy stylizacji żelowych.

Możesz moczyć w oliwie zarówno paznokcie u rąk, jak i stóp. Efekt zabiegu będzie w obu przypadkach dokładnie taki sam.

fot. Moczenie paznokci w oliwie i oleju/Adobe Stock, WavebreakMediaMicro

