Istnieją kolory, które od razu wprowadzają nas w ciepły, pogodny nastrój. Jednym z nich jest Milk Lavender - subtelna mieszanka mlecznego białego i lawendowego fioletu. Z daleka wygląda jak pastelowa mgiełka, a z bliska jak najmodniejszy detal sezonu.

Reklama

Jak wykonać Milk Lavender Nails w domu?

Milk Lavender Nails to połączenie dwóch estetyk: czystych mlecznych paznokci i pastelowego fioletu. Ta delikatna tafla koloru sprawia, że dłonie prezentują się bardzo elegancko. Taką stylizację możesz wykonać sama w domowym zaciszu, bez potrzeby rezerwowania wizyty u kosmetyczki.

Oto czego potrzebujesz:

baza pod lakier lub odżywka wygładzająca płytkę,

mleczny lakier,

pastelowy lakier lawendowy,

top coat z efektem szkła lub błyszczącej tafli,

opcjonalnie: gąbeczka do rozcierania koloru, cienki pędzelek.

Krok po kroku:

Zacznij od przygotowania płytki - spiłuj paznokcie na wybrany kształt i usuń skórki. Nałóż warstwę bazy. Sięgnij po mleczny lakier i pomaluj całą płytkę cienką warstwą. Teraz czas na lawendowy akcent. Możesz wymieszać kilka kropli lawendowego lakieru z mlecznym i nałożyć pędzelkiem albo stworzyć delikatne ombre (np. gąbeczką). Całość utrwal topem.

Milk Lavender Nails - inspiracje

Ten trend nie kończy się na jednej wersji. Manicure w odcieniu Milk Lavender daje mnóstwo możliwości personalizacji. Od subtelnego ombre, przez błyszczącą taflę, aż po akcenty w stylu baby glam. Nic więc dziwnego, że cieszy się uznaniem nawet wśród gwiazd. Pokochała go szczególnie Selena Gomez. Mimo że postawiła na bardzo minimalistyczną wersję tego looku, wciąż prezentuje się on zjawiskowo.

Jednolity Milk Lavender

Delikatna, jednokolorowa stylizacja, która łączy mleczną bazę z pastelowym fioletem. Cienka warstwa lakieru tworzy efekt rozmytej tafli - wygląda bardzo estetycznie i lekko. To idealna opcja dla minimalistek.

Błyszcząca tafla z lawendowym połyskiem

Połyskujące wykończenie podkręca efekt mlecznej bazy. Tu liczy się odbicie światła - paznokcie wyglądają jak szkło i mienią się pięknymi tonami. Dzięki temu manicure staje się niemal biżuteryjnym dodatkiem do stylizacji.

Milk Lavender z kwiatowym akcentem

Delikatna stylizacja z dodatkiem mini kwiatuszków na jednym lub dwóch paznokciach. To bardzo romantyczny i kobiecy look. Doskonały na wiosnę czy lato, ale też na specjalne okazje.

Dlaczego Milk Lavender Nails robią furorę w sieci?

Ten manicure zawiera w sobie wszystko, co najlepsze: minimalizm, wiosenny klimat i pastele. Pośród przytłaczających i przesyconych zdobieniami paznokciami, Milk Lavender Nails to look, który jest jak powiew świeżego powietrza.

Zachwyca nie tylko estetyką, ale też uniwersalnością - pasuje do każdej długości paznokci, świetnie wygląda na opalonych dłoniach, ale też tych porcelanowych. Co istotne - dobrze prezentuje się z każdą stylizacją.

Poza tym:

genialnie wygląda na zdjęciach - co widać szczególnie na Instagramie,

idealny do pracy czy szkoły, ale też na rankę i specjalne wyjścia,

można wykonać go samodzielnie w banalny sposób.

Czytaj także: