To najlepsze co mogło nas spotkać (przynajmniej jeśli chodzi o manicure): detronizacja gładkich, winylowych lakierów do paznokci na rzecz tych metalicznych i brokatowych. Nigdy nie ukrywałyśmy, że uwielbiamy błyskotki. W tym wypadku kolor lakieru odchodzi na dalszy plan, liczy się przede wszystkim połysk. A ten, może być różny.

Z jednej strony znajdziecie lakiery o metalicznym wykończeniu, najczęściej w kolorze złota, srebra lub różowego złota, ale w kolekcjach pojawiają się również niebieskie, fioletowe czy zielone. Jeśli zależy wam na jeszcze większym połysku, wybierzcie brokatowe lakiery - to już nie są tylko top coaty z błyszczącymi drobinkami, ale po brzegi wypełnione brokatem emulsje. Nie musicie nakładać pod nie nawet kolorowego lakieru jako bazy, bo efekt po dwóch warstwach już jest piorunujący. Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie najpiękniejsze metaliczne i brokatowe lakiery. Naszym ulubionym jest ten w morskim kolorze od Essence.