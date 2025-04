Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że pyłek do paznokci Essence to jeden z największych hitów w manicure na sezon jesień 2017.

Reklama

Pewnie już doskonale wiecie, że metaliczne paznokcie są na czasie? A teraz na rynku pojawił się pyłek do lustrzanego manicure, który można nakładać na... tradycyjny lakier do paznokci. Wszystkie fanki tego sposobu stylizacji paznokci doskonale wiedzą, że aby osiągnąć taki efekt, trzeba zrobić hybrydę. Jednak dzięki niemieckiej marce Essence nasze życie stało się znacznie łatwiejsze, a paznokcie zdrowsze.

Ten krem BB wyprzedaje się w piorunującym tempie! I nic dziwnego, to jeden z najlepszych

Jak nakładać Metal Shock Nail Powder od Essence?

Ten magiczny pyłek nie daje niestety, aż tak spektakularnego efektu, jak produkt nakładany na lakier hybrydowy, ale moim subiektywnym zdaniem i tak jest zachwycający, a do tego bardzo łatwo się go aplikuje.

Jak wykonać manicure przy użyciu pyłku marki Essence? Wystarczy zrobić tradycyjny manicure, pomalować paznokcie zwykłym lakierem do paznokci (zdjęcie poniżej przedstawia efekt po nałożeniu pyłku na czarny lakier) i zaczekać, aż wyschnie. Następnie trzeba delikatnie wetrzeć palcem drobny proszek (Metal Shock Nail Powder). Na koniec wystarczy nanieść na paznokcie top coat (Metal Shock Sealing Top Coat).

Krem BB i róż do paznokci? Jedna z marek wprowadza rewolucyjne produkty do manicure

fot: 1. Srebrny pyłek do zdobienia paznokci Metal Shock Nail Powder Essence, cena, ok. 12,99 zł; 2. Top Coat Metal Shock Essence, cena, ok. 12,99 zł

Metaliczny pyłek jest dostępny w 6 kolorach. Ja mam srebrny, ale jest jeszcze złoty, różowy, zielony, granatowy i fioletowy. Niestety nie wiem, czy wszystkie kolory będą dostępne na polskim rynku, ale mam nadzieję, że tak, bo wszystkie prezentują się zjawiskowo.

Gdy wpadł mi w ręce ten kosmiczny zestaw, to pierwszą rzeczą, o której pomyślałam był koszmar zmywania pyłków nakładanych na hybrydę. Tutaj nie ma takiego problemu. Pyłek schodzi razem z lakierem i nie rozmazuje się. Oczywiście na palcach zostają drobinki, ale nie jest to w żaden sposób uciążliwe.

Pewnie w czasie nakładania kosmetyku zabrudziłyście sobie skórki? Zupełnie się tym nie przejmujecie, bo wszystko zejdzie po pierwszym myciu rąk.

Ile to kosztuje?

Teraz przejdę do cen, bo one również przyprawiają o zawrót głowy. Pyłek i top trzeba kupić oddzielnie, a każdy produkt kosztuje 12,99 zł. Więc za zestaw, którym wyczarujecie taki zniewalający manicure, będziecie musiały zapłacić ok. 26 zł.

To zdecydowanie jedno z moich największych kosmetycznych odkryć ostatnich miesięcy!

Reklama

Chciałybyśmy to mieć! To nie jest maseczka, tylko...