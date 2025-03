Wykonanie męskiego manicure nie trwa długo, a jednocześnie pozwala na utrzymanie dłoni i paznokci w doskonałej kondycji. To przede wszystkim opracowanie skórek, wypolerowanie płytki i nadanie jej eleganckiego kształtu, ale czasem także rekonstrukcja (w przypadku paznokci obgryzionych). Jak wygląda męski manicure i jak wykonać go w domu?

Reklama

Spis treści:

Męski manicure to zabieg pielęgnacyjny, który pozwala utrzymać dłonie i paznokcie w nienagannym stanie. Choć kiedyś uważany za domenę kobiet, męski manicure zyskuje na popularności, stając się nieodłącznym elementem męskiej pielęgnacji.

Zabieg ten obejmuje skracanie i formowanie paznokci, usuwanie skórek, polerowanie płytki oraz peeling i nawilżanie dłoni. W zależności od preferencji manicure może być zakończony nałożeniem odżywki do paznokci lub subtelnego, naturalnego lakieru, który nadaje paznokciom zdrowy połysk.

Męski manicure sprawdza się także w przypadku problemów z paznokciami. Do specjalisty należy udać się w przypadku onycholizy czy problemu z obgryzaniem paznokci. Stylista wykona wówczas rekonstrukcję specjalnym akrylem podologicznym (rzadziej żelem stosowanym w celach kosmetycznych). Finalny efekt jest bardzo naturalny i niemal niemożliwe jest odróżnienie naturalnej płytki od rekonstrukcji. Dodatkowo akryl jest niezwykle twardym materiałem, przez co można skutecznie pozbyć się nawyku obgryzania.

fot. Męski manicure wygląda bardzo naturalnie/Adobe Stock, zinkevych

Męski manicure w salonie to przyjemny zabieg, podczas którego można się zrelaksować i odpocząć od codziennych obowiązków. Najpierw specjalista przeprowadza krótką konsultację, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania klienta. Można omówić preferowany kształt paznokci, poziom pielęgnacji skórek oraz ewentualne problemy, takie jak łamliwość paznokci czy suche dłonie.

Specjalista sprawdzi także, czy na dłoniach bądź paznokciach nie ma zmian chorobowych, które mogłyby być przeciwwskazaniem do przeprowadzenia niektórych zabiegów.

Jak wygląda męski manicure krok po kroku:

odsunięcie i usunięcie skórek : można zrobić to przy pomocy frezarki, nożyczek lub cążek, a także płynu zmiękczającego skórę.

: można zrobić to przy pomocy frezarki, nożyczek lub cążek, a także płynu zmiękczającego skórę. opracowanie kształtu paznokci , aby wszystkie były takie same (lub podobne, np. w przypadku obgryzania bez wykonywania rekonstrukcji)

, aby wszystkie były takie same (lub podobne, np. w przypadku obgryzania bez wykonywania rekonstrukcji) peeling i nawilżanie dłoni : może to być kompres parafinowy, rękawica złuszczająca lub masaż wykonany przez stylistę.

: może to być kompres parafinowy, rękawica złuszczająca lub masaż wykonany przez stylistę. polerowanie płytki : jeśli klient nie decyduje się na nałożenie lakieru, stylista przy pomocy polerki o wysokiej gradacji (np. 6000) oraz niewielkiej ilości odżywczego masła (np. shea) poleruje dokładnie płytkę. Efekt tego zabiegu utrzymuje się przez ok. 2 tygodnie - płytka jest błyszcząca i wygląda bardzo elegancko.

: jeśli klient nie decyduje się na nałożenie lakieru, stylista przy pomocy polerki o wysokiej gradacji (np. 6000) oraz niewielkiej ilości odżywczego masła (np. shea) poleruje dokładnie płytkę. Efekt tego zabiegu utrzymuje się przez ok. 2 tygodnie - płytka jest błyszcząca i wygląda bardzo elegancko. malowanie: jeśli klient życzy sobie nałożenie tradycyjnego lakieru, stylista omija etap polerowania płytki, a po wykonaniu peelingu i masażu dokładnie odtłuszcza płytkę.

Męski manicure hybrydowy

Popularną usługą jest także manicure hybrydowy wykonywany na męskich dłoniach. Procedura jest praktycznie taka sama, jak w przypadku tradycyjnego męskiego manicure, ale etap peelingowania i nawilżania jest przesunięty na sam koniec.

Po opracowaniu i wycięciu skórek stylista nadaje płytce odpowiedni kształt i delikatnie matowi ją z wierzchu, aby zwiększyć przyczepność materiałów hybrydowych. Następnie nakłada cienką warstwę przezroczystej bazy (tzw. wcierkę) oraz wybrany przez klienta kolor. Popularnym wyborem są półtransparentne lakiery, które ujednolicają kolor płytki i wyglądają nienachalnie.

Aby uzyskać jeszcze bardziej naturalny efekt, na paznokcie nakładany jest na koniec top matowy, który imituje naturalną płytkę. Można także zrezygnować z koloru i nałożyć jedynie bazę oraz top.

fot. Męski manicure/Adobe Stock, Denis Vyalov

Wykonanie manicure w domu to świetna alternatywa dla tych, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu. Aby uzyskać profesjonalny efekt, warto zaopatrzyć się w kilka podstawowych narzędzi: nożyczki lub cążki do paznokci, pilnik, patyczek do odsuwania skórek, polerkę do paznokci oraz krem nawilżający do rąk. Pamiętaj, aby regularnie czyścić i dezynfekować narzędzia do paznokci, a także nie używać pilniczków jednorazowych wielokrotnie.

Zobacz też: dlaczego nigdy nie wolno pożyczać nożyczek ani cążek do paznokci?

Dokładnie umyj dłonie, ale nie mocz ich nadmiernie. Osusz i opiłuj paznokcie, nadając im wybrany kształt. Pamiętaj, aby nie skracać ich zbyt mocno - możesz narazić się na ból w opuszkach. Następnie nałóż na skórki płyn zmiękczający, np. na bazie mocznika.

Odczekaj kilkanaście sekund i delikatnie odsuń skórki drewnianym patyczkiem lub metalowym kopytkiem. Pamiętaj, aby nie wciskać narzędzia w płytkę - zamiast tego ostrożnie przesuwaj się po jej powierzchni.

Wytrzyj nadmiar płynu, a skórki wytnij ostrymi nożyczkami lub cążkami. Rób to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić skóry. Lepiej wyciąć mniej, niż za dużo. Na koniec jeszcze raz umyj dłonie i wykonaj peeling, a następnie osusz i wypoleruj płytkę. Na koniec wmasuj krem nawilżający.

Reklama

Czytaj także:

Czy hybryda niszczy paznokcie?

Jak stylizować krótką płytkę paznokcia?

Na czym polega manicure biologiczny?