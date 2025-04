Zadbane dłonie to jedna z lepszych wizytówek dbającej o siebie kobiety. I mówimy nie tylko o ładnie pomalowanych paznokciach, ale również odpowiednio wypielęgnowanych skórkach. Te z was, które mają problem z przesuszającymi się dłońmi, raz na jakiś czas powinny zafundować sobie specjalną maseczkę. Mogą mieć formę rękawiczki - czyli dbamy wtedy o całe dłonie, albo małych nakładek na palce - wtedy dbamy wyłącznie o paznokcie.

Po takiej masce skóra staje się miękka i gładka. Co więcej, o wiele łatwiej jest wyciąć skórki. Maski zawierają również mnóstwo składników, które sprawiają, że paznokcie stają się mocne i mniej łamliwe. Zwróćcie uwagę czy maska zawiera mocznik, alantoinę, glicerynę lub parafinę - to one nawilżają najmocniej.

