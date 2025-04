Trójkąty na paznokciach to hit tej zimy! Taki manikiur można było podpatrzeć na pokazach takich kreatorów mody jak Jin Soon Choi czy Rolando Mouret. Podstawą w takim manikiurze jest kontrast kolorystyczny. Sama bez przeszkód możesz wykonać taki sam wzorek! Wystarczy, ze pomalujesz paznokcie swoim ulubionym kolorem. Następnie na suchy lakier nakleisz dwa kawałki taśmy klejącej aby utworzyć kształt trójkąta przy końcówce paznokcia. Teraz pomaluj dolny obszar czyli trójkąt połyskującym lakierem. Odklej delikatnie taśmę zaraz po malowaniu. Gdy całość już wyschnie pomaluj paznokieć lakierem utrwalającym - nawierzchniowym. Takie paznokcie będą ozdobą do każdej wieczorowej sukienki. Deep V najmodniejszy manikiur tej zimy!

