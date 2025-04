Lakiery winylowe to rodzaj lakierów hybrydowych, do których utwardzenia nie potrzeba lampy UV, bo utwardzają się pod wpływem naturalnego światła. Polecają je też specjaliści od paznokci, bo nie niszczą płytek.

Manicure winylowy w świetnym stanie utrzymuje się na paznokciach przynajmniej 7 dni, a nieraz nawet dłużej. To zasługa polimerów, które go utwardzają, przedłużając jego trwałość. Dzięki nim chroni również paznokcie przed uszkodzeniami. Łatwiejsze też jest usuwanie lakieru. Nie trzeba z tym iść do manikiurzystki tak jak z hybrydą, bo zmywa się go jak tradycyjny lakier – wacikiem zamoczonym w zmywaczu.

Czego potrzebujesz do wykonania manicure winylowego?



Nie potrzeba ich wiele, bo pod lakier winylowy nie nakłada się bazy. Wystarczy więc zaopatrzyć się w:

lakier winylowy - można go kupić w drogerii lub w internecie,

- można go kupić w drogerii lub w internecie, odpowiedni dla niego top coat (niektóre są od razu w zestawie z lakierem) - są wprawdzie lakiery winylowe z preparatem top coat (2 w 1), jednak klasyczny lakier winylowy powinien mieć top coat nakładany oddzielnie,

(niektóre są od razu w zestawie z lakierem) - są wprawdzie lakiery winylowe z preparatem top coat (2 w 1), jednak klasyczny lakier winylowy powinien mieć top coat nakładany oddzielnie, cleanser - środek odtłuszczający do paznokci,

- środek odtłuszczający do paznokci, polerkę do płytek.

Jak nakładać lakier winylowy?

Przetrzyj delikatnie polerką wierzchnią warstwę paznokci. Wyrównasz ich powierzchnię, dzięki czemu lakier będzie się lepiej trzymał. Umyj ręce mydłem i wyszoruj szczoteczką paznokcie.

Odtłuść płytki cleanserem.

Nałóż na paznokcie jedną warstwę lakieru. Aplikuje się go tak, jak zwykły lakier. Odczekaj, aż kosmetyk wyschnie.

Jeśli jest taka potrzeba, nałóż drugą warstwę lakieru winylowego.

Gdy kolejna warstwa wyschnie, zabezpiecz lakier top coatem. Lakier utwardza się w świetle naturalnym, więc po ok. 10 minutach, gdy wyschnie, manikiur winylowy jest gotowy.

