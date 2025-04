Manicure tytanowy to jedna z najpopularniejszych metod stylizacji paznokci. Jest nieinwazyjny, nie wżera się w strukturę płytki, a jedynie tworzy piękną i trwała warstwę na jej powierzchni.

Przez dodatek akrylu oraz witamin A, D i E wzmacnia paznokcie, dlatego sprawdzi się również na płytkach wiotkich i cienkich. Mówi się, że manicure winylowy jest czymś miedzy hybrydą a akrylem.

Różnica między manicure tytanowym a manicure hybrydowym jest taka, że nie używa się w nim lampy do utwardzania lakieru. Najpierw na paznokcie nakłada się bazę, potem wkłada się je do pojemnika ze specjalnym pudrem, który przykleja się do płytki. W składzie tego pudru jest dwutlenek tytanu (biały, matowy proszek), przez co nie ma potrzeby używania lampy UV do utwardzania.

Paznokcie zanurza się w pudrze 2 razy. Aplikowany pyłek wysycha na paznokciach pod wpływem powietrza. Na koniec pokrywa się go top coatem.

Manicure tytanowy posiada wiele zalet - jest trwały, łatwy w aplikacji (możesz wykonać go samodzielnie w domu), a do tego pielęgnuje paznokcie.

Manicure tytanowy jest trwały

Zastanawiasz się, czy manicure tytanowy jest trwały? Odpowiedź brzmi: tak! Chociaż paznokcie pokryte pyłkiem tytanowym są bardziej elastyczne niż paznokcie akrylowe, wytrzymują do 4 tygodni bez odprysków i zarysowań.

Manicure tytanowy robi się bardzo szybko

Manicure tytanowy ma kilka etapów. Zawsze zaczynamy od nałożenia witaminowej bazy oraz zanurzenia paznokcia w specjalnym pudrze. Następnie aplikujemy preparat wysuszający, który błyskawicznie go utwardza. Wszystko zajmuje ok. 45 minut.

Manicure tytanowy nie wymaga użycia lampy UV

Promieniowanie UV nie jest zbyt zdrowe dla skóry dłoni. Dermatolodzy z Georgia Regents University opublikowali w JAMA Dermatology badania, z których wynika, że chociaż ilość promieniowania UV, wytwarzanego przez lampę do paznokci podczas jednej wizyty w salonie, nie stanowi poważnego problemu, to już kilka wizyt szkodzi naszej skórze .

Manicure tytanowy wygląda naturalnie

Cienka warstwa na paznokciu sprawia, że płytka wygląda bardzo estetycznie i naturalnie.

Manicure tytanowy nie niszczy paznokci

Wręcz je wzmacnia, gdyż dostarcza dawkę witamin (A, E, D3, B5) oraz wapń. Witaminy A, D i B poprawiają kondycję płytek, witamina E zapobiega ich żółknięciu, z kolei wapń chroni je przed łamaniem i rozwarstwianiem.

Już po drugiej aplikacji, nawet najbardziej zniszczone paznokcie odzyskują swój zdrowy wygląd.

Manicure tytanowy to super opcja dla fanek eko

Do manicure tytanowego stosowane są produkty wegańskie, bez składników pochodzenia zwierzęcego i nie testowane na zwierzętach. Wszystkie składniki manicure są organiczne, dlatego można zapomnieć o nieprzyjemnym pieczeniu.

Manicure tytanowy można usunąć na kilka sposobów

Jednym z nich jest usunięcie tytanu frezarką w salonie kosmetycznym. Kolejną metodą jest spiłowanie pierwszej warstwy chroniącej cały manicure tytanowy, a następnie nałożenie wacików z acetonem, które zabezpieczysz folią.

Możesz też spiłować manicure tytanowy ręcznie - ten sposób zajmuje najwięcej czasu, przydaje się wtedy, gdy nie znosisz dźwięku frezarki lub zapachu acetonu.

Modne paznokcie wiosna-lato 2023: 7 największych trendów w manicure

Chociaż manicure tytanowy wygrywa z innymi metodami stylizacji ze względu na super wytrzymałość, ma też kilka wad. Oto, co powinnaś wiedzieć, przed zrobieniem paznokci tytanowych.

Manicure tytanowy mocno utwardza paznokcie

Paznokcie tytanowe są sztywniejsze niż w przypadku hybrydy, co u niektórych może wywoływać dyskomfort.

Manicure tytanowy jest drogi

Manicure tytanowy jest znacznie droższy niż manicure hybrydowy.

Manicure tytanowy jest ciężki do usunięcia

Usuwanie manicure tytanowego jest bardzo czasochłonne. Najlepiej nie robić tego na własną rękę i udać się do salonu.

Krok po kroku, jak wykonać manicure tytanowy w domowym zaciszu.

Zacznij od wykonania klasycznego manicure i odpowiednio przygotuj paznokcie - nadaj im pożądany kształt, wygładź ich powierzchnię bloczkiem polerskim i odsuń skórki.

Odtłuść paznokcie cleanerem.

Nałóż żel bazowy - rób to bardzo dokładnie, bo puder przyklei się jedynie do miejsc posmarowanych żelem.

- rób to bardzo dokładnie, bo puder przyklei się jedynie do miejsc posmarowanych żelem. Zanurz palce w słoiczku z proszkiem , nadmiar strzep pędzelkiem. Nie musisz tego robić bardzo starannie i przejmować się, że pomalujesz skórki wokół płytki.

, nadmiar strzep pędzelkiem. Nie musisz tego robić bardzo starannie i przejmować się, że pomalujesz skórki wokół płytki. Po wyschnięciu powtórz czynność.

Nałóż lakier nawierzchniowy.

Wykończ manicure utwardzającym płynem.

Migdał, owal, kwadrat i... no właśnie. Zobacz najpopularniejsze kształty paznokci sztucznych i naturalnych

Paznokci tytanowych nie poleca się w przypadku:

stanów zapalnych skóry i ran,

alergii na którykolwiek ze składników,

chorób paznokci np. grzybicy.

W salonie manicure tytanowy kosztuje ok. 100 złotych za paznokcie w jednym kolorze. Więcej niż jeden kolor to koszt do 150 złotych. Usunięcie manicure tytanowego to wydatek ok. 20 złotych.

Jeżeli chcesz wykonać go samodzielnie, w Internecie kupisz zestawy startowe do manicure tytanowego za ok. 250 złotych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.12.2017 r.

