Manicure, podobnie jak makijaż czy fryzura, jest dopełnieniem stylizacji. Sylwester jest idealną okazją do wszelkich eksperymentów i puszczenia wody fantazji. W naszej galerii znajdziecie m.in. brokatowe lakiery do paznokci - hit sezonu, naklejki do paznokci, folie i tatuaże.

Większość z prezentowanych przez nas produktów wcale nie wymaga dużych umiejętności ani cierpliwości. Naklejki przykleja się bardzo prosto, brokatowe lakiery nie wymagają zbyt wielkiej precyzji a szablony do wzorów w prosty i szybki sposób pozwolą uzyskać printy o jakich marzysz!

