W tym sezonie jesienną paletę barw przenieś na swoje paznokcie. Wybierz złoto, czerń, srebro i delikatne szarości. Dodatkowo nie zapomnij dokupić do swojej kolekcji intensywnej czerwieni, mocnego beżu i butelkowej zieleni.

Naturalnie, że tak!

Na co dzień postaw na naturalność. Delikatne, świeże i zadbane paznokcie są ozdobą samą w sobie. Pamiętaj, żeby dokładnie usunąć skórki i nadać im odpowiedni kształt poprzez piłowanie. W celu dodania blasku płytce paznokci zastosuj przeźroczystą odżywkę z witaminami.

Mix idealny

Idziesz na imprezę i zastanawiasz się jak przełamać rutynę? Zaszalej ze swoimi paznokciami, wymieszaj kolory, postaw na silne kontrasty i zastąp dotychczasowy jednokolorowy look, jesienną tęczą. Mocny, przyciągający spojrzenia efekt gwarantowany!

Manicure dla wrażliwych

Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, a kontakt z lakierem do paznokci to traumatyczne przeżycie? Mamy dla ciebie ciekawą propozycję. Okazuję się, że lakiery do paznokci mogą mieć hipoalergiczną formułę i kolor odpowiadający najnowszym trendom. Mowa tutaj o nowej serii Bell HYPOAllergenic.

Znajdziesz w niej lakiery, które odżywią twoje paznokcie oraz pozwolą im oddychać! Produkty do pielęgnacji i wzmacniania paznokci z linii Bell HYPOAllergenic zawierają m.in. komórki macierzyste z liści róży alpejskiej, olej arganowy, olej Inca Inchi oraz witaminy, które chronią płytkę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz odżywiają słabe i kruche paznokcie, które teraz będą rosły mocne i zdrowe.

Postaw na zdrową formułę i kolorem zadbaj o swoje paznokcie!