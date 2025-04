Manicure hybrydowy sprawia, że dłonie wyglądają na zadbane. Lakier utrzymuje się na paznokciach ok. 2 tygodni w idealnym stanie. Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, nie odpryskuje na brzegach płytek, ma intensywne kolory i pięknie błyszczy. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci!

Mechaniczne uszkodzenie płytki



Przed nałożeniem lakieru konieczne jest przygotowanie płytki paznokcia. Trzeba ją nie tylko odtłuścić, ale także lekko zmatowić. Zaleca się matowienie powierzchni paznokcia polerką, nigdy pilniczkiem! To jest moment krytyczny, ponieważ źle wykonane matowienie (zbyt głębokie piłowanie) sprawia, że płytka paznokcia staje się dużo cieńsza i krucha, podatna na przebarwienia i uszkodzenia. Ale to oczywiście wychodzi na jaw dopiero po zmyciu lakieru. Teraz ważne jest to, że na zmatowioną płytkę (cieńszą i bardzo chłonną) będziesz nakładać substancje chemiczne, które z łatwością dostaną się do organizmu. Niektóre mogą powodować podrażnienia skóry wokół paznokcia, a nawet uczulenia.

Promienie UV



Producenci lamp zapewniają, że są bezpieczne. Wiele takich urządzeń mamy w domach – zestawy startowe z lampą do manicure wymagającego naświetlania można kupić już za ok. 100 zł. Są niemal w każdej drogerii. Może je kupić każdy, bez przeszkolenia i nie jest określony wiek użytkownika.

Promienie UV emitowane przez lampy używane do manicure hybrydowego są 4 razy silniejsze od promieni słońca – twierdzi Chris G. Adigun, dermatolog z University School of Medicine w Nowym Jorku w raporcie opublikowanym na stronie American Academy of Dermatology.

Wprawdzie ekspozycja w kolejnych etapach wykonywania manicure trwa krótko, ale jest intensywna i wielokrotna (dla utwardzenia kolejnych nakładanych warstw). Te pozornie nieszkodliwe dawki promieniowania UV mogą dać efekt skumulowanego działania. Dotyczy to nie tylko osób z nadwrażliwością na słońce, ale każdej z nas. Taką nadwrażliwość można mieć w genach, ale może ją wywołać wiele innych czynników, np. przyjmowanie niektórych leków lub suplementów, a także nadmierna ekspozycja na UV.

Promienie UV z lamp do manicure powodują uszkodzenia DNA komórek skóry i kolagenu, przyspieszają ich starzenie i zwiększają ryzyko raka skóry – twierdzi dr Adigun

Dr Adigun nie sieje paniki bez powodu. Powołuje się nie tylko na swoje doświadczenia, ale także na badania innych specjalistów, którzy oceniali wpływ światła lamp UV do manicure na zdrowie paznokci i skóry dłoni, opublikowane w USA już w 2013 roku. Amerykańscy naukowcy ostrzegają nie tylko przed rakotwórczym działaniem lamp na skórę, ale także na płytkę paznokcia (mowa o trudnym w leczeniu czerniaku podpaznokciowym).

Uszkodzenia płytki podczas usuwania lakieru



Zdjęcie hybrydy wymaga specjalnej procedury. Lakier usuwa się acetonem – trzeba obficie nasączyć nim wacik, przyłożyć do paznokcia i owinąć opuszek folią (bądź zacisnąć na nim specjalny klips) na ok. 10 minut. Następnie podważa się warstwę lakieru patyczkiem kosmetycznym.

Bez acetonu nie da się usunąć hybrydy. Niestety aceton środkiem bardzo agresywnym. Powoduje przesuszenie płytki, osłabia ją, mimo że większość preparatów do zmywania hybryd zawiera dodatkowe składniki w postaci wyciągów i olejków roślinnych mające złagodzić szkodliwe działanie acetonu na kondycję paznokcia.

Jeszcze gorsze jest spiłowywanie lakieru i zmywanie tylko jego resztek. Podczas takiego piłowania bardzo łatwo jest podpiłować zbyt głęboko i uszkodzić płytkę. Podobny horror to próby odrywania hybryd – oddziera się wtedy także część powierzchni płytki.

Osłabione paznokcie są kruche i łamliwe – to także ryzyko pojawienia się grzybicy lub wystąpienia infekcji bakteryjnych.

Jak ograniczyć zagrożenia związane z manicurem hybrydowym?

Przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Oto kilka złotych zasad, które pomogą ci zminimalizować ryzyko problemów zdrowotnych:

Idź na hybrydę do renomowanego i sprawdzonego salonu – porozmawiaj z manicurzystką o zagrożeniach, poproś o ocenę kondycji twoich paznokci (nie zawsze nadają się hybrydę), zapytaj o lampy, jakich używa (im nowocześniejsze, tym bezpieczniejsze).

– porozmawiaj z manicurzystką o zagrożeniach, poproś o ocenę kondycji twoich paznokci (nie zawsze nadają się hybrydę), zapytaj o lampy, jakich używa (im nowocześniejsze, tym bezpieczniejsze). Jeśli robisz manicure hybrydowy w domu, koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi lampy - prawidłowo ustaw czas naświetlania, by nie wydłużać go niepotrzebnie. Zdejmuj lakier zgodnie z zalecaną procedurą.

Nie powtarzaj manicure hybrydowego częściej niż 4-6 razy w roku.

Użyj wodoodpornego preparatu ochronnego (z filtrem SPF 30-50) – oczywiście skóra wokół paznokci nie może być chroniona, ale wierzchy dłoni tak. Zmniejszysz ryzyko wystąpienia przebarwień na skórze.

Załóż specjalne ochronne rękawiczki do hybryd (kosztują ok. 13 zł – jeśli w salonie nie mają, po prostu miej je ze sobą).

Jeśli paznokcie są osłabione, daj im odpocząć – zrezygnuj z hybrydy na jakiś czas.

