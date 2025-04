Lampa UV czy LED? Którą wybrać, żeby zrobić trwały manicure hybrydowy?

Lampa utwardzająca to niezbędne narzędzie do wykonania hybrydy i paznokci żelowych. Odpowiednio dobrana gwarantuje trwały i udany manicure. Zastanawiasz się, która lampa - UV czy LED, lepiej sprawdzi się do pracy w domu? Przeczytaj, jakie są różnice i na co zwracać uwagę przy zakupie.