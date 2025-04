Do tej pory chodziłaś na manicure hybrydowy do kosmetyczki? Jeśli chcesz, możesz samodzielnie nauczyć się go w zaciszu własnego domu. Podpowiadamy, jak krok po kroku zrobić manicure, który charakteryzuje się wyjątkową trwałością!

Jeśli opanujesz niżej wymienione kroki, możesz przejść do tworzenia wzorów na paznokciach lub zdobień przy użyciu brokatu. Będziesz zdziwiona, jakie to proste!

Takiego efektu w hybrydowym manicure jeszcze nie było! My jesteśmy zachwycone!

Jak zrobić manicure hybrydowy?

Krok nr 1 - Odtłuść paznokcie specjalnym preparatem

Krok nr 2 - Pomaluj paznokcie preparatem zwiększającym przyczepność hybrydy

Krok nr 3 - Umieść dłonie pod lampą

Krok nr 4 - Pomaluj paznokcie lakierem hybrydowym i umieść pod lampą

Krok nr 5 - Pomaluj paznokcie top coatem do hybrydy

Krok nr 6 - Umieść dłonie pod lampą w celu utwardzenia wcześniej nałożonego lakieru

Krok nr 7 - Nasmaruj dłonie kremem nawilżającym. Gotowe!

Powodzenia!

Film powstał we współpracy z salonem Pardon My French



